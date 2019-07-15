YKS 2019 sonuçları son dakika haber: 15 ve 16 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2019 YKS TYT, AYT ve YDS sınavlarına giren milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Üniversite adayları bir yandan 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken diğer yandan olası YKS puanları ve 2019 YKS başarı sıralaması ile tercihini yapmayı istediği üniversiteleri tespit etmeye çalışıyor. Peki 2019 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS 2019 sonuçları son durum ne? İşte YKS 2019 sınav sonuçları haberi.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, 2019 YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. YKS sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.

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