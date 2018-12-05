2019 Yılında Para ve Kur Politikası Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, "TCMB, 2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." denildi.

2019 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu anımsatılan raporda, para politikası kararlarının, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulduğu belirtildi.

Raporda, TCMB'nin, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olanfinansal istikrarı da gözetmeye devam edeceği vurgulandı.

Enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunduğunun altı çizilen raporda, "Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekildeoluşturulacaktır. TCMB tarafından enflasyon raporlarında güncellenen tahminler,enflasyonun orta vadede hedefe yakınsarken izleyeceği dezenflasyon süreci için referansteşkil edecektir. Belirlenen bu patika ile enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi, dahasonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğu hatırlatıldı.

Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin enflasyon raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı bildirilen raporda, yıl sonundagerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete "Açık Mektup" yazılacağı belirtildi.





- "TCMB’nin nominal ya da reel herhangibir kur hedefi bulunmamaktadır"





Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulanarak, "Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliyepolitikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentilerdir." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'nin nominal ya da reel herhangibir kur hedefi bulunmadığının altı çizilen raporda, ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekildekopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu durumakayıtsız kalınmayacağı vurgulandı.

Raporda, döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesidurumunda TCMB'nin para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi vereceği belirtildi.

TCMB'nin,döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair hertürlü risk faktörünü yakından takip etmeye devam edeceği bildirilen raporda, bankanın gerekli önlemleri almayı ve ilgili araçlarıkullanmayı sürdüreceği ifade edildi.





- İletişim politikası





Raporda, 2018'de para politikası gelişmelerine ilişkin detaylı bilgi verildi.

Para Politikası Kurulu'nun (Kurul), 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacağı belirtilen raporda, toplantıların 16 Ocak, 6 Mart, 25 Nisan, 12 Haziran, 25 Temmuz, 12 Eylül, 24 Ekim ve 12 Aralık'ta düzenleneceği bildirildi.

Raporda, gelecek dönemde iletişim politikasının destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimdekullanılacağı ifade edildi.

Para politikasının temel iletişim araçlarının kurul duyuruları ve EnflasyonRaporu olduğu aktarılan raporda, iletişim politikasına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Enflasyon Raporu'nun yılda dört defa yayımlanmasına ve para politikasıuygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıylabilgilendirme toplantılarıyla tanıtılmasına devam edilecektir. Ayrıca, belirli bir takvimçerçevesinde yatırımcılarla gerçekleştirilen teknik içerikli toplantılar ile paydaşlarlagörüşmeler sürdürülecektir. Fiyat istikrarını sağlamanın öneminin kamuoyuyla paylaşılması iletişim politikasının temelönceliklerinden birisi olacaktır. Basın, akademik çevreler, genel kamuoyu ile iletişim içinbasılı ve elektronik yayınların yanı sıra sosyal medya, Herkes İçin Ekonomi mikrositesi gibi platformlar kullanılacak, bu doğrultuda toplantılar, seminerler ve etkinlikler düzenlenecektir.İktisadi okuryazarlık ve finansal farkındalık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar,iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir.

Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra para ve kur politikası çerçevesi kapsamında Türk lirasıve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyurular ve TCMB’ninfaaliyetleri ile para politikası uygulamaları hakkında çeşitli platformlarda yapılan sunumlar dakamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli bir paya sahip olacaktır. Bunlara ilaveten, her ayyayımlanan 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporu, TCMB tarafından yayımlanan tartışma tebliğleri, ekonomi notları ve blog yazıları ile düzenlenen konferanslar da iletişim politikasının birparçası olmaya devam edecektir."







- "Enflasyonla mücadele ortak ve bütüncül bir çaba gerektirmekte"





Raporda, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinde yapısal faktörlerin etkisinin önemli olduğu, enflasyonla mücadelenin ortak ve bütüncül bir çaba gerektirdiği belirtildi.

Bu nedenle, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara devam edilmesinin fiyat istikrarına ve toplumsal refaha önemli ölçüde katkıda bulunacağı ifade edilen raporda, "Bu bağlamda, TCMB’ninyapısal unsurların analizine ve bunlarla ilgili kamuoyunda farkındalığı artırmaya yönelikçabaları sürecektir. Mali disiplin enflasyonla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle parapolitikası ile maliye politikası arasındaki eş güdüm enflasyonla mücadele ve makroekonomikdengelenme açısından büyük önem taşımaktadır. Makro politikaların ve yapısal reformlarkonusunda atılacak adımların etkin bir iletişimle enflasyona odaklı ve eş güdüm içinde

oluşturulması para politikasının hareket alanını genişleterek enflasyonla mücadeleye önemlibir destek verecektir." değerlendirmesi yapıldı.





- "Reeskont kredi kullandırımının TCMB döviz rezervlerine katkısı 23 milyar dolar civarında olacak"





Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2018'e ilişkin TL ve döviz likidite gelişmeleri detayları paylaşıldı. Bu yıl döviz piyasalarında ihale yöntemiyle veya doğrudan döviz satışı

gerçekleştirilmediği belirtilen raporda, enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin 7,2 milyar dolar tutarındaki döviz talebinin TCMB tarafından karşılandığı bildirildi.

Reeskont kredilerinin vade sonunda döviz olarak geri ödenmesi özelliğiyle 2018'de de TCMB döviz rezervlerine en fazla katkıyı sağlayan araç olmaya devam ettiği aktarılan raporda, "2018'in sonunda yaklaşık 22,5 milyar dolar olması beklenen reeskont kredisi kullanımının 2019 yılında 25 milyar dolar civarında gerçekleşeceği, TCMB dövizrezervlerine katkının 2018 yılı sonunda yaklaşık 14,8 milyar dolar, 2019'da ise 23milyar dolar civarında olacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Küresel para politikaları gelişmeleri, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve gelişmekte olanülke varlıklarına yönelik risk iştahındaki oynaklıklar 2019 yılı için yukarı yönlü risk unsurlarıarasında ön plana çıkmaktadır. TCMB, 2019 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefidoğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla TCMB, 2018 yılındaolduğu gibi piyasa şartları gereğince dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir roloynamayı sürdürecektir. Ayrıca, TCMB piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervleri artırmapolitikasına devam edecektir."







- 2019 yılı TL ve döviz likidite yönetimi çerçevesi





Raporda, 2019 yılında TL likidite yöntemi çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihalelerinin temel fonlama aracı olarak kullanılmaya devam edileceği bildirildi.

Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde, teklif ve teminat yönetimininkolaylaştırılması ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımının sağlanması amacıylavadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesiaçılabileceği belirtilen raporda, TCMB'nin, likidite yönetiminde araç çeşitliliğini ve operasyonel esnekliğini koruyabilmesi içinteknik nedenlerle açık piyasa işlemleri portföyünde yeterli miktarda DİBS veya HazineMüsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsi kirasertifikası bulundurması gerektiği ifade edildi.

Raporda, bu kapsamda, 2018 yılı için nominal 16 milyar TL olarak belirlenen TCMB Açık Piyasa İşlemleri portföybüyüklüğünün, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla, 2019 yılında nominal 18,9milyar TL olarak belirlenmesinin planlandığı aktarıldı.

2019'da vadesi gelecek nominal 2,6 milyar TL'lik kısım dahil olmak üzere söz konusu hedefe ulaşmak üzere doğrudan alım işlemlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı raporda, 2019 yılında döviz likiditesi yönetimi çerçevesine ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecektir. Bankalar kendilerine tanınan limitler çerçevesinde TCMB’ye bir hafta, iki hafta ve bir ay vadeli teminat döviz deposu getirebilecektir.Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazineve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından doğrudan karşılanacaktır. Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası SwapPiyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir. İhtiyaç olması durumunda BİST SwapPiyasasında TCMB taraflı işlem yapılabilecektir.Piyasa koşullarına bağlı olarak, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ve BISTVİOP nezdindeki Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine devam edilebilecektir.

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlardasağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleleryoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.Döviz piyasalarında TCMB ile söz konusu piyasalarda işlem yapmaya yetkili bankalar arasındagerçekleştirilen döviz karşılığı efektif işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.TCMB, geçmişte olduğu gibi 2019 yılında da döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve dövizlikiditesinin dengelenmesi amacıyla, döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ederekgerekli önlemleri almaya devam edecektir."

Raporda, 2020 Yılı Para Politikası Operasyonel Çerçevesi Metni'nin 5 Aralık 2019'da yayımlanacağı belirtildi.

2019 Yılı Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi şöyle:



PPK Toplantıları PPK Özetinin İnternet Yayını Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 16 Ocak 2019 23 Ocak 2019 30 Ocak 2019 06 Mart 2019 13 Mart 2019 25 Nisan 2019 30 Nisan 2019 30 Nisan 2019 31 Mayıs 2019 12 Haziran 2019 19 Haziran 2019 25 Temmuz 2019 31 Temmuz 2019 31 Temmuz 2019 12 Eylül 2019 19 Eylül 2019 24 Ekim 2019 31 Ekim 2019 31 Ekim 2019 29 Kasım 2019 12 Aralık 2019 19 Aralık 2019







