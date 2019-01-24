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2019 yılında emekli olan kazançlı çıktı

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, 2018'de hak kazandığı emekliliğini 2019'da gerçekleştiren bir okurumuzun sorusunu cevapladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:17
2019 yılında emekli olan kazançlı çıktı

Soru: Ben 2018 yılı Aralık ayında emekli olmaya hak kazanmıştım ama 2019 yılında emekli olanın maaşı yüksek olacak diye bu yılın Ocak ayını bekledim. Bana 1875 TL maaş bağlandı. Bu yıl emekli olmakla ne kadar avantajım oldu? Oğuz D.

Cevap: Geçen yıl emekliye ocak ayında yüzde 5,69 oranında temmuz ayında yüzde 9,17 oranında zam yapıldı. Yani zam oranı bileşik anlamda yüzde 15,38 oldu. Bu sene enflasyon yüzde 20,30 oranında çıktı. Beklenen büyüme hızının emekli maaşına yansıyacak kısmı ise yaklaşık yüzde 1 oranında olacak. Buna göre 2019 yılında emekli olanın 2018 yılında emekli olana göre fazladan alacağı maaş yüzde 5 civarında gerçekleşti. Yani siz geçen yıl Aralık ayında emekli olmamakla bir maaştan mahrum kaldınız ancak ömür boyu yüzde 5 fazla maaş alacaksınız. Bu bir maaşlık kaybı 20 ayda telafi edip 20 aydan sonrası için kazançlı çıkıyorsunuz. Şunu da belirtelim; Nisan ayında büyüme hızı açıklanınca maaşınız yeniden revize edilecek ve yaklaşık 1894 TL tutara yükselecek. Nisan ayında iki aylık farkı da alacaksınız.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:17
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