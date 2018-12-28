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2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde birden!

2019 yılında Bağ-Kurluları güzel haberler bekliyor. Yeni yılda 9 bin gün prim sayısı, 7 bin 200'e indirilecek. Maaşı düşük emekliye ekstra zam yapılacak. Öte yandan 850 liraya yükselen aylık primler için yeni teşvikler gelecek.

28 Aralık 2018 Cuma 11:40
2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde birden!

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

1800 gün fark var

Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) gün olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular, uzun süre prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı.

TBMM'nin gündemine geliyor

Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle, emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörülmüştü. Ancak, düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasa çıkarılması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı 2019 başında Meclis'in gündemine glecek..

2 farklı hesap

Normal şartlarda SSK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken, ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihi esas alınıyor. Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Aynı çalışma şartlarında SSK'lı bir işçi 48, Bağ-Kur'lu sigortalı ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 15-20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale geliyor.

Seyyanen zam var

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, Meclis'te kabul edilip yasalaştı. Böylece, düşük maaşlı emeklilerin maaşında iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Primler düşürülmeli

Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağ-Kur primi ödüyor.asgari ücretteki artış Bağ-Kur primlerini de artırıyor. Buna göre; 2019 itibarıyla en düşük esnaf Bağ-Kur primi 700 liradan 882.65 liraya çıkacak. Primini düzenli ödeyen, yüzde 5 indirimden yararlanacak ve 838 lira ödeyecek. Tavandan ödeme ise 6 bin 619 lira olacak. Tarım Bağ-Kur primi de en düşük 765 liraya çıkacak. Düzenli ödeyenin primi 727 liraya inecek. Bu teşviklere ilaveten, primlere indirim yapılması gündeme geldi.

Güneş

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:40
  1. Bağ-Kur
  2. SSK
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. emekli

YORUM YAZ

  • eFSANEeFSANE1 sa önce
    4-B li çalışanlara kadro veya iş güvencesi verilmedi, 1 yıllık sözleşme yapılıyor. ben de oy vermem artık.

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