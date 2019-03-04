2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 3,71 artarak 14 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat, yüzde 18,70 azalarak 16 milyar 161 milyon dolar. Dış ticaret hacmi, yüzde 9,52 azalarak 30 milyar 474 milyon dolar olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını JW Marriot Otel’de düzenlenen toplantıyla açıkladı. Şubat ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,71 oranında arttığını belirten Pekcan, ithalatın ise yüzde 18.70 oranında azaldığını ifade etti. İhracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Bakan Pekcan, "2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 3,71 artarak 14 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat, yüzde 18,70 azalarak 16 milyar 161 milyon dolar. Dış ticaret hacmi, yüzde 9,52 azalarak 30 milyar 474 milyon dolar olmuştur" dedi.

Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2018 yılı Şubat ayında yüzde 69,4 iken, 2019 yılı Şubat ayında yüzde 88,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye’nin ihracat ile kalkınmak zorunda olduğuna dikkati çeken Pekcan, 2019 yılı dış ticaret verilerinin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Pekcan, 2019 yılı Şubat ayında da en çok ihracat yapılan üç ülkenin sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olduğunu belirterek, Avrupa ile ihracatın yüzde 2.3 oranında arttığını kaydetti. Hindistan’a ihracatın yüzde 20.7 düzeyinde olduğunu anlatan Pekcan, Rusya’ya yüzde 6, Meksika’ya yüzde 12.8 düzeyinde artmış bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kadın konseyi üyeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de toplantıya katılan isimler arasında yerini aldı.