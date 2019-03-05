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2019 Üniversiteler Muay Thai Türkiye Şampiyonasında ERÜ’nün Başarısı!

24 Şubat-01 Mart 2019 tarihlerinde Antalya Lara’da düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda Erciyes Üniversitesi; Erkekler A Divizyonda Türkiye Şampiyonu, Erkekler B Divizyonda Türkiye 3.

05 Mart 2019 Salı 15:23
2019 Üniversiteler Muay Thai Türkiye Şampiyonasında ERÜ’nün Başarısı!

24 Şubat-01 Mart 2019 tarihlerinde Antalya Lara’da düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda Erciyes Üniversitesi; Erkekler A Divizyonda Türkiye Şampiyonu, Erkekler B Divizyonda Türkiye 3.’sü,Bayanlarda Türkiye 3.’sü,Wai Kru Dalında Türkiye 2.’si ve şampiyonanın en teknik üniversitesi kupasını kazandı. Alınan bu sonuçlar ile Erciyes Üniversitesi, şampiyonada en çok kupa alan üniversite oldu.


Antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alptuğ AKYOL ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Behzat TURAN’ın yaptığı Erciyes Üniversitesi Muay Thai Takımının şampiyonada dereceye giren sporcuları şöyle:


Erkekler A Divizyon;


48 Kg Erkan EROL Türkiye 1.


60 Kg Fatih DEĞER Türkiye 1.


91 Kg Turgut KOCAKAYA Türkiye 1.


Erkeler B Divizyon;


54 Kg Adem DİRİK Türkiye 2.


63,5 Kg Hakan UYUMAZ Türkiye 3.


91 Kg Deniz DEMİR Türkiye 1.


+91 Kg Tuğberk BOZKURT Türkiye 2.


Bayanlar;


51 Kg Gamze YALÇIN Türkiye 2.


54 Kg Beyza YILMAZ Türkiye 3.


67 Kg Aybüke ÇELİK Türkiye 2.


+75 Kg Mensure KARADAYI Türkiye 1.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:23
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