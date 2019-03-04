2019 üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre toprağa ne zaman düşer?

Bahar aylarının habercisi cemreler düşmeye devam ediyor. Halk takvimine göre baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan cemrenin birincisi ve ikincisi düştü. Üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği ise vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre toprağa ne zaman düşer?

Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre hakkında bilinmesi gerekenler

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Cemre düşmelerinin başlamasıyla birlikte nevruz hazırlıkları başlıyor.