2019 TVF Pro Beach Tour - İlk etabına Hopa'nın ev sahipliği yapacağı turnuva yarın başlayacak



ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour'da 2019 sezonu yarın Hopa'da açılacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2019 TVF Pro Beach Tour'un ilk etabı, 19-21 Temmuz tarihlerinde Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirilecek. Hopa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyona erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 takım katılacak. Turnuvayı seyirciler ücretsiz izleyebilecek.

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