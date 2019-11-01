2019 TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlıyor? 300 kültür etkinliğine ve 2000’den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarının 38.si yine TÜYAP'ta gerçekleştiriliyor. Kitapseverlerin ilgiyle takip ettiği ve açılması için gün saydığı TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? İşte 2019 TÜYAP kitap fuarına dair merak edilenler...

TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.

TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecektir.Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecektir.