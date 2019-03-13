2019 TOKİ başvuruları ne zaman İstanbul

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 50 bin konut yapımı gerçekleştirecek. Sosyal konutlara başvuru yapmak isteyen kişilerden belirli şartlar istenecek. Peki, TOKİ 50 bin konut projesi başvuru şartları neler ve hak sahipleri evlerine ne zaman kavuşacak? TOKİ istanbul projeleri 2019 başvuru tarihleri, TOKİ istanbul projeleri anadolu yakası, TOKİ Kayaşehir 2019 başvuruları ne zaman, TOKİ Kayaşehir 2019 başvuruları ne zaman? TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma, Kayabaşı, Silivri Alipaşa ve Başakşehir Hoşdere sosyal konut projeleri başvuru tarihleri ve fiyatları son dakika belli oldu. İşte TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut fiyatları, peşinat tutarları ve başvuru şartları.

Sosyal konut projesi nedir?

58. Hükümet döneminde, Türkiye’deki konut ihtiyacına çözüm üretmek için oluşturulan Acil Eylem Planı ile Ocak 2003’ten itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız verilmiştir. Bu sürece öncülük etme görevi verilen TOKİ’nin kurumsal yapısı geliştirilmiş ve yetkileri genişletilmiştir. Bu itibarla İdare; alternatif ve yenilikçi uygulamalarla konut üretiminin belli bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak konut piyasasını disipline etmek; kalite, sağlamlık, ucuzluk gibi kriterlere dikkat ederek spekülatif oluşumlara mani olmak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde dağılmasına yardımcı olmak amaçları ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ’nin 500.000 konut olan hedefi 2011 yılı itibarıyla tutturulmuş, 2023 yılına kadar 700.000 konutluk yeni bir hedef konularak toplamda 1.200.000 konuta ulaşmak amaçlanmıştır.

TOKİ’nin stratejisi, alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar ile gerekli hizmet birimlerini altyapılarını da tamamlayarak sunmaktır. Ülke genelinde, konut ihtiyacının en fazla olduğu alanları belirlemek üzere araştırma yöntemleri uygulayan idare, toplu konut yatırımları için uzun vadeli bir eylem planı geliştirmiştir. Bu kapsamda, özellikle yoksulluğun da etkisiyle özel sektör yatırımlarının azaldığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine odaklanılmıştır. Önümüzdeki dönemde ise İdarenin faaliyetlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Adana gibi ülkenin kırsal kesimlerinden büyük ölçüde göç alan büyük kentlere daha fazla yoğunlaştırması planlanmaktadır.

Temel üretim yaklaşımları arasına “Mahalle Konsepti”ni da dahil eden TOKİ, bu tarzda üretimlerle toplumsal dayanışmanın sürdürülebilirliğini esas almakta ve konut üretimini bu doğrultuda sosyal ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Dikey mimariden yatay mimariye geçişle birlikte şehirlerimizde kendine has kimliği olan kaliteli ve nitelikli konutlar, mahalleler inşa etmek İdarenin temel amaçlarındandır.

Piyasa koşullarında konut edinme imkânı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksul grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacı ile şehirlerimizin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, “Sosyal Devlet” olmanın bir gereği olan konut üretimine barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine, estetiği gözeten konforlu yaşam alanlarıyla öne çıkan projeler gerçekleştirmektedir. Kuruluş felsefesine uygun olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut beklentisini karşılamada bir “dost eli” anlayışıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla hizmet verilmekte, sosyal devlet anlayışının güçlenmesine, üretimin önündeki engellerin azaltılmasına, yoksul vatandaşına hizmet eden, adalet ve anlayışla yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına, vatandaşların devlete olan güveninin pekişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

TOKİ 50 bin sosyal konut başvuruları için İstanbul'da 6 bin 300 konutluk kontenjan ayırdı. İstanbul'da toplam 4 proje için sosyal konut talep toplama süreci başlatıldı. TOKİ İstanbul 2019 başvuru tarihleri, konut fiyatları ve taksit tutarları haberimizde...

TOKİ İstanbul 2019 projeleri başvuruları

TOKİ tarafından yapılan açıklamada sosyal konut başvuruları için sadece tek bir proje için başvuruda bulunulmasına izin verileceği duyuruldu. TOKİ internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda sadece tek bir projeye başvuruda bulunma hakkı sunulacağı bilgisine yer verildi.

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Başvuru Fiyatları, Konut Sayısı, Başvuru Şartları ve Diğer Detaylar (311 Adet Konut) TOKİ 50 bin sosyal konut başvuruları için TOKİ Başakşehir Ayazma projesine alt gelir grubu için 200 adet ve orta gelir grubu için 111 adet olmak üzere toplamda 311 adet konut kontenjanı ayırdı. TOKİ İstanbul projeleri 2019 başvuru tarihleri için söz konusu projede başvurular başlarken son başvuru tarihi ise 19 Nisan 2019 olarak belirlendi.

06 ­22 Mart 2019 tarihleri arasında Normal Vatandaşlar, 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Emekliler, 08 ­12 Nisan 2019 tarihleri arasında Engelli kişiler, 15­19 Nisan 2019 tarihleri arasında Şehit Yakını olan kişiler Halkbank şubeleri üzerinden başvuru yapacak. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; 1­ 2+1 nitelikli konutlar için; ­ %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, ­ %20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 2­ 3+1 nitelikli konutlar için; ­ %10 peşinat bedeli için 120 ay vade, ­ %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. TOKİ başvuru bedeli olarak 2+1 konutlar için 500 lira ve 3+1 konutlar için bin lira talep edecek. Bu proje için TOKİ Başvuru formu Halkbank İstanbul şubeleri üzerinden yapılacak.

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut fiyatları ne kadar?

İstanbul Başakşehir Kayabaşı TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 2+1 alt gelir grubu 2 bin 338 adet ve 3+1 orta gelir

grubu 2 bin 129 adet olmak üzere toplamda 4 bin 467 adet konut üretilecek.

TOKİ Başakşehir başvuru tarihle ise;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15­19 Nisan 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 ­22 Mart 2019 tarihleri arasında kabul edilecek. 1­ 2+1 nitelikli konutlar için; ­ %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, ­ %20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 2­ 3+1 nitelikli konutlar için; ­ %10 peşinat bedeli için 120 ay vade, ­ %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. TOKİ başvuru bedeli olarak 2+1 konutlar için 500 lira ve 3+1 konutlar için bin lira talep edecek. Bu proje için TOKİ Başvuru formu Halkbank İstanbul şubeleri üzerinden yapılacak.

TOKİ Kayabaşı Konut fiyatları

TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa Sosyal Konut Projesi Başvuru Tarihleri ve Konut Fiyatları (685 Adet Konut) TOKİ Silivri sosyal konut projesi için 2+1 alt gelir grubu 343 adet konut ve 3+1 orta gelir grubu 342 adet olmak üzere toplam 685 adet konut kontenjanı ayrıldı. TOKİ başvuru bedeli olarak 2+1 konutlar için 500 lira ve 3+1 konutlar için bin lira talep edecek. Bu proje için TOKİ Başvuru formu Halkbank İstanbul şubeleri üzerinden yapılacak. 1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” 15­19 Nisan 2019 tarihleri arasında 2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında 3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 ­22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacaktır. 1­ 2+1 nitelikli konutlar için; ­ %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, ­ %20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 2­ 3+1 nitelikli konutlar için; ­ %10 peşinat bedeli için 120 ay vade, ­ %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.