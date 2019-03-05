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2019 TEFE TÜFE Mart ayı kira artış oranı | Kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranı ve TEFE TÜFE oranı araştırılıyor. 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? Vatandaşlar kira zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın TEFE TÜFE, enflasyon oranını açıklıyor. Bu oranla beraber birçok zam oranı da belli oluyor. TEFE TÜFE oranına göre kira hesaplamanın nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Eskiden ÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira, geçtiğimiz aylarda değişen yasa ile TÜFE oranına göre 12 aylık periyodlarda hesaplanıyor. İşte kira zammı ile ilgili detaylar...

05 Mart 2019 Salı 21:31
2019 TEFE TÜFE Mart ayı kira artış oranı | Kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranı ve TEFE TÜFE oranı araştırılıyor. 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? Vatandaşlar kira zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın TEFE TÜFE, enflasyon oranını açıklıyor. Bu oranla beraber birçok zam oranı da belli oluyor. TEFE TÜFE oranına göre kira hesaplamanın nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Eskiden ÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira, geçtiğimiz aylarda değişen yasa ile TÜFE oranına göre 12 aylık periyodlarda hesaplanıyor. İşte kira zammı ile ilgili detaylar...

Mart 2019 kira artış oranı ne kadar?

2019 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı.

Daha önce yapılan açıklamada Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zammı artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanmayacağı, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleneceği duyurulmuştu.

Yapılan değişikliğe göre Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:31
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