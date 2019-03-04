2019 ÖSYM YKS TYT AYT konuları neler? | YKS başvuru ücreti ATM'den yatırma

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gireceği bu yıl üniversite sınavı oturumları ÖSYM TYT 15 Haziran ve ÖSYM AYT 16 Haziran’da yapılacak. Adaylar başvurularını 6 Mart tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. TYT AYT konuları, başvuruların devam ettiği süreçte araştırılıyor. Peki YKS TYT AYT başvuru ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM 2019 TYT AYT konuları nedir? Üniversite 2019 TYT AYT sınavında hangi konulardan sorular çıkar?

Üniversite sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM YKS sınav başvuruları başladı. Sadece TYT’ye girecek olan adayların 50 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girecek olan adayların 100 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL başvuru ücreti yatırmaları gerekiyor. Üniversite sınavı ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YKS’nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacak. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacak. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacak.

2019 ÖSYM YKS TYT AYT konuları neler?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir.

YKS başvuru ücreti yatırma

2019-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.