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2019 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor KYK kayıtları nasıl yapılır?

Üniversite tercihini yapan adaylar 2019 KYK'nın yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt başvurularının nasıl ne zaman yapılacağını merak ediyor. Burs ve yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Geçen yıl KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarıyla aynı anda başladı. 2018 KYK başvuruları3 ve 10 Eylül 2018 tarihlerinde yapılmıştı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
2019 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor KYK kayıtları nasıl yapılır?

Üniversite tercihini yapan adaylar 2019 KYK'nın yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt başvurularının nasıl ne zaman yapılacağını merak ediyor. Burs ve yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Geçen yıl KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarıyla aynı anda başladı. 2018 KYK başvuruları3 ve 10 Eylül 2018 tarihlerinde yapılmıştı.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
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