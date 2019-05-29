2019 Kadir Gecesi ne zaman ayın kaçında hangi gün? | Kadir Gecesi mesajları

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Müslümanlar, Kadir Gecesi heyecanı yaşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, duaların ve ibadetlerin bizlere cennetin kapılarını araladığı Kadir Gecesi, mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında, hangi gün?

2019 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. 2019'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı gününe denk gelirken, Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak.

Kadir Gecesi'nin önemi

Hz. Muhammed bu mübarek gece ile ilgili olarak, “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuş ve bu gece, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

2019 Kadir Gecesi mesajları

Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübаrеk Kаdir Gеcеnizi kutlаr, hеr şеyin gönlünüzdеn gеçtiği gibi olmаsını tеmеnni еdеrim. Kаndiliniz mübаrеk olsun.

"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.