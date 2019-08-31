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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

- Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürecek- A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda yarın Hırvatistan ile karşılaşacak

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:41
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası


ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın son 16 turu maçları oynanacak.

Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürecek.

A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan A Milli Takım, son 16 turunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Hırvatistan ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finallerine Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın oynanacak son 16 turu maçlarının programı şöyle (TSİ):

Türkiye (Ankara):

17.00 Sırbistan-Romanya

19.30 Türkiye-Hırvatistan

Polonya (Lodz):

TSİ 19.00 Almanya-Slovenya

TSİ 21.30 Polonya-İspanya

Slovakya (Bratislava):

TSİ 16.30 Rusya-Belçika

TSİ 19.00 İtalya-Slovakya

Macaristan (Budapeşte):

TSİ 17.00 Hollanda-Yunanistan

TSİ 19.30 Azerbaycan-Bulgaristan


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:41
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  3. Hırvatistan
  4. Voleybol

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