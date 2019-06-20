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2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım:"Hedefimiz üçüncü kez olimpiyatlara gidebilmek. İnşallah hep beraber güzel bir turnuva geçireceğiz"- A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan:"Tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek"- Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu:"İyi bir kimya yakalarsak şimdiye kadar olduğu gibi dünya şampiyonlarında, olimpiyatlarda ve Avrupa'nın en üst basamağında olmak istiyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 13:51
2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve oyuncular katıldı.

İlk hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu belirten Haluk Yıldırım, "27 Haziran'da İtalya, 28 Haziran'da Slovenya ve 30 Haziran'da da Macaristan ile oynayacağımız maçlarla grup karşılaşmalarını tamamlayacağız. Grubu lider bitirirsek çeyrek final oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 11 Mayıs'tan itibaren eksiksiz idmanlara başlamıştık. İki devşirme oyuncumuz var. Bu kadro aynı şekilde Sırbistan'a geçecek. Sonra 26 Haziran'da teknik toplantıda 12 kişilik kadromuzu vereceğiz ve turnuvayı bu oyuncularla oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadıklarını aktaran Yıldırım, "A Milli Kadın Basketbol Takımımız üst üste 2 kez biliyorsunuz olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gidebilmek. Bunun için şampiyonada ilk 6'ya girmemiz gerekiyor. İnşallah hep beraber güzel bir turnuva geçireceğiz." diye konuştu.


- Yasemin Horasan: "Çalışmalarımız güzel geçti"


A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, hazırlık döneminde zorlu maçlar oynadıklarını söyledi.

Horasan, heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ligleri erken biten oyuncularımızla 11 Mayıs'ta çalışmaya başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Artık sona geldik. Sporcularımız turnuvayı özenle bekliyor. Çalışmalarımız güzel geçti. Zorlu maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını görebileceğimiz maçlar oynadık. En hazır halimizle Sırbistan'da iki takımla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekleyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde gidebilirsek turnuvaya, tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek."


- Ceyhun Yıldızoğlu: "İyi çalıştık, takımıma güveniyorum"


Avrupa basketbolunda jenerasyon değişikliği yaşandığını ifade eden Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise oyuncularına güvendiğini belirtti.

Çok sayıda hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Yıldızoğlu, "Grubumuzun hem iyi hem de zor olduğunu düşünüyorum. Yenebileceğimiz rakiplerle oynayacağız. Avrupa basketbolunda bir jenerasyon değişikliği oluyor. Bizimle beraber her takım değişim yaşıyor. Bu değişimi en pozitif şekilde kullanacak takımlar başarılı olacak. İyi çalıştık, takımıma güveniyorum. Tecrübesiz ama çok yetenekli oyuncularımız var. İyi bir kimya yakalarsak şimdiye kadar olduğu gibi dünya şampiyonlarında, olimpiyatlarda ve Avrupa'nın en üst basamağında olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçın zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya bizim ilk maçımız ve en önemli karşılaşmamız olacak. Ama diğer rakiplerimiz onlara göre daha kolay değil. Bunu oynadığımız maçlarda gördük. O gün iyi bir kimya ile sahada olursak ve çalıştıklarımızı yapabilirsek her takımı yenebilecek güçteyiz." şeklinde yorum yaptı.


- Işıl Alben: "Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz"


A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tecrübe konusunda kendilerini bir adım önde gördüğünü aktaran Işıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlıkların son virajındayız. Hazırlık dönemi güzel geçti. Geçen sene dünya şampiyonasında önemli bir tecrübe edindik. Umuyorum ki grubu istediğimiz yerde bitirerek sonrasında olimpiyatlara katılmak için vize alacağız. Önceki turnuvalarda genç arkadaşlarımız önemli tecrübeler edindi. Diğer takımlarda da jenerasyon değişikliği mevcut. Ligimizde takımlarında süreler alıp, çok ciddi katkı verdiler."

Fransa'nın Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olduğunun altını çizen tecrübeli basketbolcu, "Onları yenmeyi başardık. Diğer hazırlık maçlarında da İspanya ile kafa kafaya oynadık. Rusya ve Sırbistan'a karşı zorlandık. Orada bir fizik dezavantajımız var. Şu anki antrenmanlarla bunları çözmeye çalışıyoruz. Gruptaki rakiplerimiz fiziksel özellikler bakımından bize daha yakın takımlar. İtalya'yı yakından tanıyoruz. En etkili iki oyuncusu geçen sezon bizim ligimizde forma giydi. Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:51
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Ceyhun Yıldızoğlu
  5. Hidayet Türkoğlu
  6. Türkiye Basketbol Federasyonu
  7. Yasemin Horasan

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