2019 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları 31 Mart yerel seçim Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları
Cumhur İttifakı'nın Bergama adayı Hakan Koştu, Millet İttifakı Bergama adayı İdris Yavuz Yılmaz'a karşı yarışıyor. İzmir Bergama 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 İzmir Bergama seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Bergama yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 İzmir Bergama ilçe sonuçları açıklandı mı? Bergama yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Bergama belediyesi hangi parti kazandı? Bergama seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz. Bergama 2019 seçim sonuçları YSK sandık sonuçları ve tutanakları merak ediliyor.30 Mart 2019 Cumartesi 22:27
Cumhur İttifakı'nın Bergama adayı Hakan Koştu, Millet İttifakı Bergama adayı İdris Yavuz Yılmaz'a karşı yarışıyor. İzmir Bergama 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 İzmir Bergama seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Bergama yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 İzmir Bergama ilçe sonuçları açıklandı mı? Bergama yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Bergama belediyesi hangi parti kazandı? Bergama seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz. Bergama 2019 seçim sonuçları YSK sandık sonuçları ve tutanakları merak ediliyor.
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Bergama 2019 yerel seçim sonuçları son dakika haberleri. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim sonuçları tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de merakla bekleniyor. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi de Millet İttifakı kapsamında 2019 yerel seçimlere girdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen, oy kullanmaya başladı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi, büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi, büyükşehirlerde yaşayanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy kullandı. Peki Bergama 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Bergama yerel seçim sonuçları, İzmir Bergama yerel seçim sonuçları 2019, Bergama belediye seçim sonuçları 2019 son dakika ne oldu? İşte Bergama 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları.
31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşların İzmir'de tercihini yapacağı belediye başkan adayları adaylar listesi şu isimlerden oluşmuştu:
AK Parti İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)
Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)
Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)
Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)
Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)
Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)
Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)
Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)
Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)
Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)
Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)
Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)
Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)
Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)
Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)
Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)
Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)
Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)
Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)
CHP İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)
Balçova: Fatma Çalkaya (Millet İttifakı)
Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)
Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)
Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)
Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)
Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)
Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)
Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)
Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)
Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)
Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)
Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)
Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)
Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)
Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)
Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)
Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)
Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)
Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)
Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)
Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)
Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)
Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)
Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)
MHP İzmir belediye başkan adayları 2019
Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)
Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)
Dikili: Sema Akıncı (Cumhur İttifakı)
Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti İzmir belediye başkan adayları 2019
Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)
Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)
DP İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Aliağa: Osman Kocabıyık
Balçova: Deniz Danacıoğlu
Bornova: Sedat Anavatan
Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu
Çiğli: Abdurahman Tekin
Çeşme: Ufuk Çankaya
Dikili: İsmail Can Polat
Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten
Karşıyaka: Okan Adatepe
Karaburun: Dinçer Özlüoğlu
Kemalpaşa: Savaş Memiş
Kınık: Ali Göktaş
Kiraz: Salim Özkarataş
Konak: Ali Sami Er
Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy
Narlıdere: Erdoğan Ezgi
Ödemiş: Güngör Demirkaya
Seferihisar: Suna Çabuk
Selçuk: Hüseyin Kireç
Tire: Tayfur Çiçek
Torbalı: Behaettin Karaca
Urla: Oya Kahraman
Vatan Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Aliağa: Hasan Şahin
Balçova: Necati Ağralı
Bayındır: İsmail Babahan
Bayraklı: Hasan Atilla Türköz
Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş
Beydağ: Hüseyin Çakıcı
Bornova: Cengiz Çakır
Buca: İsa Şenol
Çeşme: Hakan Ortabaş
Çiğli: Bülent Şahin
Dikili: Mehmet Albayrak
Foça: Esin Hatırlı
Gaziemir: Cumhur Işık Atabay
Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen
Karabağlar: Abdullah Karşılayan
Karaburun: Orhan Bulunmaz
Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren
Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan
Kınık: Sefa Köken
Kiraz: Meltem Ayvalı
Konak: Bülent Karagöz
Menderes: Birkan Burkan
Menemen: Baittin Erbey
Narlıdere: Gazi Kendigelen
Ödemiş: Abdullah Özoğlu
Seferihisar: Veli Bozkaya
Selçuk: Levent Özciğer
Tire: Nevin Odabaş
Torbalı: Muzaffer Yıldırımer
Urla: Cenap Yener
Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Aliağa: İsmet Topal
Balçova: Seyfullah Özbek
Bayındır: Ayhan Bilgi
Bayraklı: Vedat Kolukısı
Bergama: Halit Gül
Beydağ: Mustafa Bekar
Bornova: İbrahim Orakçı
Buca: Ceren Kara
Çiğli: Muhsin Gircude
Dikili: Mustafa İnan
Foça: Paşali Feyiz
Gaziemir: Ömer Çağlar
Güzelbahçe: Osman Tunç
Karabağlar: Mümin Baştürk
Karaburun: Zekeriya Yılmaz
Karşıyaka: Hatice Değerli
Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru
Kınık: Selim Özcan
Kiraz: Mesut Sertkaya
Konak: Mustafa Erduran
Menderes: Hamza Demir
Menemen: Servet Yıldız
Narlıdere: Halil Yalçınkaya
Ödemiş: Şahap Bozkurt
Seferihisar: Zehra Çakar
Selçuk: Mine Güzel
Tire: Mehmet Ekmen
Torbalı: Kasım Ocak
Urla: Harun Güneş
Bağımsız Türkiye Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç
Konak: Özcan Kaya
Türkiye Komünist Partisi CHP İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam
Konak: Burhan Aksakal
Demokrat Parti İzmir belediye başkan adayları 2019
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük
Konak : Adnan Zağlı
Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ali İhsan Erdenilgen
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Yanık
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Deniz Tütmez
Seçimde oy vermek için gereken belgeler neler?
31 Mart 2019 yerel seçimlerde, TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.
Bergama 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 34.55
AK Parti % 31.2
MHP % 30.8
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