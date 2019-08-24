2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in Suzhou kentinde yaptığı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını devam ettirdi



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Suzhou kentinde devam eden milliler, günü tek antrenman ile tamamladı. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından üçlü ve dörtlü hücum düzenleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ikinci bölümünde ise açma germe hareketlerinden sonra beşe beş hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Milli takım, Suzhou kentinde katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki yarı final maçında yarın TSİ 10.00'da Venezuela ile karşılaşacak. Karşılaşma, FIBA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.