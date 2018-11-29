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2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Türkiye, İspanya'yı 71-67 mağlup etti.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:52
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:52
Basketbol
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