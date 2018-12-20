2019 emeklisine yüksek maaş bağlanacak

Soru: Ben özel bir şirkette çalışıyorum. Emekliliğimi ayın 26’sında dolduracağım. Bu ay emekli dilekçesi vereyim mi yoksa 2019 yılı Ocak ayını mı bekleyeyim. Hangisi menfaatime olur? Ali Y.

Cevap: Yeni Akit Gazetesi olarak her alanda olduğu gibi sosyal siyaset alanında da öncüyüz. Gazetemizi takip edenler bilir, 2019 yılında emekli olanların daha yüksek emekli maaşı alacağını ilk defa biz duyurduk. Bunun nedenlerini de yasal anlamda da izah ettik. Genel bir ilkedir. Yıl içindeki Ocak ve Temmuz zam oranları toplamı ile yıl sonu açıklanacak yıllık enflasyon oranı mukayese edilir. Emekli zam oranları yüksek ise yıl içinde, yıllık enflasyon yüksek ise takip eden yılda emekli olmak daha fazla emekli maaşı almak anlamına gelir. Özel sektör çalışanı olduğunuz için 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrası emekli müracaatı yaparsanız maaşınız 2018 emeklisine göre yaklaşık yüzde 5-6 kadar fazla olur. Bu imkandan yararlanmak isteyen kamu sektörü çalışanları ise 15 Ocak 2019 ve sonrasında emekli müracaatı yapmalıdır. Seneye emekli olanın bir de kıdem tazminat tavanı artışına bağlı avantajı olabilir.