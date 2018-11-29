2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Başkent Üsküp'te oynanacak grup maçlarında A Milli Kadın Hentbol Takımı, ev sahibi Makedonya'nın yanı sıra İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

Boris Trajkovski Arena'da yapılacak maçlarda Türkiye, ilk müsabakasında yarın İzlanda karşısına çıkacak. Bosna Hersek'ten Tatjana Prastalo-Vesna Balvan hakem çiftinin görev alacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Dört ayrı grupta oynanacak eleme maçları sonrasında grup birincileri ve en iyi ikinci takım play-off hakkını elde edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Makedonya'da yapacağı maçların programı şöyle:

Yarın:

22.00 Türkiye-İzlanda

1 Aralık Cumartesi:

22.00 Azerbaycan-Türkiye

2 Aralık Pazar:

22.00 Türkiye-Makedonya