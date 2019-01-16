2019 Dakar Rallisi - Dokuzuncu etabı, otomobil kategorisinde Katarlı El-Attiyah, motosiklet sınıfında Fransız Metge birinci bitirdi- Otomobil klasmanında El-Attiyah, motosiklet kategorisinde Avustralyalı Price genel klasmanın zirvesinde yer aldı



İSTANBUL (AA) - 2019 Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser El-Attiyah, motosiklet sınıfında Fransız Michael Metge kazandı. Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı, Pisco kentindeki 313 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 53 dakika 22 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından 2011 ve 2015'in şampiyonu El-Attiyah elde etti. Katarlı pilot, toplamda 33 saat 9 dakika 12 saniyelik süresiyle son etap öncesi X-Raid takımından İspanyol Nani Roma'nın 51 dakika 27 saniye önünde genel klasmanda liderliğini korudu.

- Motosiklet genel klasmanında lider Price

Motosiklet kategorisinde Sherco TVS takımından Fransız Michael Metge, 3 saat 46 dakika 38 saniyelik derecesiyle dokuzuncu etapta birinciliğe ulaştı.

Yarışı liderin 3 dakika 29 saniye gerisinde beşinci sırada tamamlayan Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Toplamda 32 saat 43 dakika 15 saniyeye ulaşan Price, Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla'nın 1 dakika 2 saniye önünde zirvede yer aldı.

Dakar Rallisi'nin son etabı, Pisco kentiyle başkent Lima arasındaki 112 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek.

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