Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı çiftçiler için geçerli olacak olan mazot ve gübre desteği, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM) gönderim işleminin ardından çiftçilere ödenecek.Çiftçilerin merakla beklediği bu yardım ne zaman gerçekleşecek? 2019 çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? İşte yanıtı...

Mazot ve gübre desteği 2019’da ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak sorusuna destek için başvuran tarımcılar yanıt arıyor. Tebliğ ile 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in EK-1’inde yer alan tablodaki bitkisel ürünler için yapılacak dekara 4 TL olarak belirlenen gübre desteği aynı kalırken, mazot desteği ürünlere göre farklı tutarlarda artırılmıştı.

2019 mazot ve gübre desteği ne zaman?

Çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan arazileri için alabilecekleri mazot ve gübre desteğini, BÜGEM'e (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) gönderildikten sonra çitfçilere ödemesi yapılacak. Ödemeler yarın itibariyle başlıyor.

Mazot ve gübre desteği için başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıt olmak gerekiyor. Eğer kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa, sisteme kayıt olmalısınız. Peki ÇKS kaydı nasıl yapılır?

ÇKS kaydı nasıl yapılır?

Türkiye’de tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın çiftçi kayıt sistemine mutlaka kayıt yaptırmaları gerektiğini ve böylece devlet teşviklerinden de yararlanmaları gerektiğini yukarıdaki paragrafta dile getirmiştik. Şimdi ise çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt olmamız gerektiğinden bahsedelim. Bu sisteme kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız 3 farklı şekilde kayıt işlemi yapabileceklerdir. Yapılacak kayıt sistemleri ise ana başlıklar dikkate alınarak maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.

- Arazi sahiplerinin kayıtları

- Arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların kayıtları

- Arazi kiralayanların kayıtları

Bu maddeler doğrultusunda ilk kez kayıt yaptıracak olan çiftçilerin başvuruları esnasında mutlaka kimlik bilgilerini beyan etmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise başvuru formlarını doldurarak ilk kayıt işlemlerini kaydetmeleri gerekecektir. Ayrıca bunların yanı sıra arsa tapularının fotokopileri çekilerek tapu sicil müdürlüklerinden aslına uygundur kaşesini bastırmaları gerekecektir. Daha sonrasında ise C formu doldurulmalıdır. Bu forma ise ekilen arazilerin tapu bilgilerini ve o sene içerisinde yetiştirilmiş olan ürünlerin bilgilerini belirtmeniz gerekecektir. Formu doldurduktan sonra ekim yapmış olduğunuz arazinin bulunmuş olduğu köyün yada mahalle muhtarının veya muhtar azasının imzası gerekmektedir.