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2019 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Bekçilik sınav soru ve cevapları son dakika haber: Bekçilik sınav soruları 2019. 15 ile 29 Nisan tarihleri arasında bekçilik alımları için şahsen müracat yapan adaylar için sağlık kontrolleri de tamamlandı. Başvuru koşullarını sağlayan, ön sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçen adaylar için ikinci aşamda yazılı sınav (13 Temmuz) yapıldı.Sınavda ter döken adaylar soruları ve doğru cevap anahtarını merakla beklemekteler. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bekçi alım sınav soruları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı A kitapçığı soru ve cevap anahtarı, B kitapçığı soru ve cevap kitapçığı için son dakika gelişmesi var mı? 2019 bekçilik sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı 2019?

16 Temmuz 2019 Salı 08:52
2019 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Bekçilik sınav soru ve cevapları son dakika haber: 15 ile 29 Nisan tarihleri arasında bekçilik alımları için şahsen müracat yapan adaylar için sağlık kontrolleri de tamamlandı. Başvuru koşullarını sağlayan, ön sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçen adaylar için ikinci aşamda yazılı sınav yapıldı.  Sınavda ter döken adaylar soruları ve doğru cevap anahtarını merakla beklemekteler. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bekçi alım sınav soruları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı A kitapçığı soru ve cevap anahtarı, B kitapçığı soru ve cevap kitapçığı için son dakika gelişmesi var mı? 2019 bekçilik sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı 2019? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınav değerlendirmelerinde 100 puan üzerinden başarı olmak için 50 puan yeterli olacak. Doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda doğrular yanlışları götürmeyecek. MEB ODSGM resmi internet siteleri üzerinden bugün açıklanacak olan sınav kitapçığının detaylarını aktarmaya devam edeceğiz. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi sınav sonuçları nereden açıklanacak?

2019/1 ve 2019/2 çarşı ve mahalle bekçisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak olan sonuçlar 7 Ağustos tarihinde belli olacak.

Bekçilik sınav puanları nasıl hesaplanacak?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. 13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır. 

Bekçilik sınav konuları

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:52
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