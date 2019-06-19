2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru
- Finlandiya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 2 ayrı branşta 9 sporcu temsil edecek19 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Gençlik Oyunları, 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Türkiye'yi yüzme ve bocce branşlarında, üçü kadın, altısı erkek 9 sporcunun temsil edeceği bildirildi.
Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Merkezi'nde yapılacak oyunlarda 13-23 yaş arasındaki genç sporcular mücadele edecek. Sporcular atletizm, yüzme, judo, bocce, golbol, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol ve showdown branşlarında 8 farklı disiplinde madalya arayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk'ün başkanlığını yaptığı kafilede, şu sporcular yer alıyor:
Bocce: Ömer Şan, Veli Ortak, Mehmet Emir Ateş ve Mahmut Çoban
Yüzme: Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Nil Şahin, Uğur Şenel, Koral Berkin Kutlu
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