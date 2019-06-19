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2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru

- Finlandiya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 2 ayrı branşta 9 sporcu temsil edecek

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
2019 Avrupa Gençlik Oyunları'na doğru


ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Gençlik Oyunları, 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Türkiye'yi yüzme ve bocce branşlarında, üçü kadın, altısı erkek 9 sporcunun temsil edeceği bildirildi.

Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Merkezi'nde yapılacak oyunlarda 13-23 yaş arasındaki genç sporcular mücadele edecek. Sporcular atletizm, yüzme, judo, bocce, golbol, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol ve showdown branşlarında 8 farklı disiplinde madalya arayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk'ün başkanlığını yaptığı kafilede, şu sporcular yer alıyor:

Bocce: Ömer Şan, Veli Ortak, Mehmet Emir Ateş ve Mahmut Çoban

Yüzme: Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Nil Şahin, Uğur Şenel, Koral Berkin Kutlu


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
  1. 2019 Avrupa Gençlik Oyunları
  2. Finlandiya
  3. Pajulahti
  4. Sümeyye Boyacı

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