2019 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası
- Türkiye 12 Yaş Kız Milli Takımı, şampiyonayı 2. sırada tamamladı18 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
ANKARA (AA) - Türkiye 12 Yaş Kız Satranç Milli Takımı, 2019 Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'da 11 Temmuz'da başlayan şampiyona bugün sona erdi.
Organizasyonda Türkiye 12 Yaş Kız Milli Takımı 2. olurken, ikinci masada yarışan Zümra Meryem Alagöz de masa birincisi olmayı başardı.
12 yaş genel takımında ikinci masada yarışan Hasan Hüseyin Çelik masa ikincisi, üçüncü masada yarışan Yusuf Portakalcı da masa üçüncüsü oldu.
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