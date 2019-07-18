2019 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası - Türkiye 12 Yaş Kız Milli Takımı, şampiyonayı 2. sırada tamamladı



ANKARA (AA) - Türkiye 12 Yaş Kız Satranç Milli Takımı, 2019 Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası'nda ikinci oldu. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'da 11 Temmuz'da başlayan şampiyona bugün sona erdi. Organizasyonda Türkiye 12 Yaş Kız Milli Takımı 2. olurken, ikinci masada yarışan Zümra Meryem Alagöz de masa birincisi olmayı başardı. 12 yaş genel takımında ikinci masada yarışan Hasan Hüseyin Çelik masa ikincisi, üçüncü masada yarışan Yusuf Portakalcı da masa üçüncüsü oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.