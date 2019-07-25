2019 Atlı Cirit Ligi Yükselme Grubu ön eleme müsabakalarında 3 farklı grupta 11 kulüp mücadele verecek

ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) tarafından düzenlenen Atlı Cirit Ligi il eleme müsabakaları tamamlandı. TGSDF'den yapılan açıklamaya göre, eleme müsabakalarında 14 ilden atlı cirit kulübü mücadele etti. Yükselme Grubu ön eleme müsabakalarında ise 3 farklı grupta 11 kulüp mücadele verecek. Ön eleme maçlarını yapacak takımlar ve müsabaka tarihleri şöyle: 26-27-28 Temmuz:

C Grubu: Kütahya Göynükören ACSK, Denizli Horoz ACSK, Uşak Eşme Ayyıldız ACSK, Manisa Selendi ACSK

2-3-4 Ağustos: A Grubu: Erzincan Osmanlı ACSK, Erzurum Özel Uzmanlar ACSK, Malatya Yazıhan ACSK B Grubu: Bursa AC ve Okçu SK, Uşak Ege ACSK, İstanbul AC ve Doğa SK, Kocaeli Çayırova Hünkar 1453 ACSK



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