2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak.20 Aralık 2018 Perşembe 16:39
Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2000 TL üzerinden başlasın’ derken, DİSK ise asgari ücretin 2800 TL olmasını istiyor.
YORUM YAZ