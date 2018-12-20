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2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:39

Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2000 TL üzerinden başlasın’ derken, DİSK ise asgari ücretin 2800 TL olmasını istiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:39
  1. 2019 asgari ücret tahminleri
  2. 2019 asgari ücret ne kadar oldu
  3. 2019 asgari ücret ne kadar olacak
  4. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?

YORUM YAZ

  • Sadi Sadi 53 dk önce
    Yazıklar olsun TÜİK sana hadi o paylaştığınız rakamları alın geçinsinlerde görelim, biz ak parti iktidarına neden oy verdik adalet için bu adalet sadece iş verene çalılacaksa gitsin oyları iş verenlerden alsınlar.

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