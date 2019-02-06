2019 ASDEP başvurusu ne zaman?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Vatandaşlar ASDEP başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. 2019 ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 2019 ASDEP personel alımlarıyla ilgili son gelişmeler...

2019 ASDEP alımı ne zaman?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; Hem sosyal hizmet merkezi sayısını hem de ASDEP personel sayısının arttırılacağını söylemişti. ASDEP adayları yetkili ağızlardan müjdelenen personel istihdamı haberini aldığından beri başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İhtiyacı olan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir projesi olarak ortaya çıkan ASDEP programı için 4000 yeni personel alınacak.

Desteğe ihtiyacı olan kişiler ve ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gayesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ASDEP programı için personel alımına yönelik yeni ilanlar için adayların bekleyişi sürüyor. En son 4 Bin personelin daha Bakanlık bünyesine katılacağı resmi ağızlardan açıklanmıştı. İstihdam edilmesi planlanan 4000 ASDEP yeni kadro için başvuru sayfasının açılacağı tarih belli oldu mu?

10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımında, başvuru yapabilecek bölümler arasına "Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri" ibaresi eklenmiştir.

ASDEP nedir?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır.

ASDEP'e kimler başvurabilir?

1- Sosyal Hizmet 2- Psikoloji 3- Sosyoloji 4- Çocuk Gelişimi 5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 6- Aile ve Tüketici Bilimleribölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.