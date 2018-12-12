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2019 arz yılı olsun

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Geçenlerde VDMK ihracı yaptık. Şüphesiz bu çok önemli bir adımdı. Ekonomiye önemli katkı sundu. Bu ve benzeri adımlar devam edecek. Sermaye piyasaları büyütülecek, geliştirilecek" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
2019 arz yılı olsun

Buğra Kardan

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek” dedi.

Konuşmasında yeni bir finansal mimari oluşturacaklarını ifade eden Bakan Albayrak, bu kapsamda finansal hizmetlerin düzenlenmesine, denetlenmesine öncelik vereceklerini söyledi. “Likidite ile kur risklerinin izlenmesi ve denetlenmesini sağlamak temel hedef olacak” diyen Albayrak, yatırımların uzun vadeli finansmanının önünün açılacağını kaydetti. Albayrak, şunları söyledi: “Geçenlerde VDMK ihracı yaptık. Şüphesiz bu çok önemli bir adımdı. Ekonomiye önemli katkı sundu. Bu ve benzeri adımlar devam edecek. Sermaye piyasaları büyütülecek, geliştirilecek.

Sermaye piyasalarından orta ve küçük ölçekli şirketler de yararlanacak. Sermaye piyasası mevzuatı herkesin anlayacağı ölçüde sadeleştirilecek. Yol haritamız hazır. Stratejimiz belli. İnşallah çok kısa sürede çok güçlü bir finansal mimariyi ülkemize kazandıracağız” dedi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise konuşmasında yatırımların tamamlanması, refahın ve kalkınmanın artmasının finansmana erişimle yakından alakalı olduğunu söyledi. Taşkesenlioğlu, “Makul maliyetlerde finansmanın temin etmek sermaye piyasalarının derinleşmesi ve büyümesine bağlı” diye konuştu.

TSPB Başkanı Erhan Topaç ise halka açılan şirket adedini artırmak gerektiğini belirterek, bu konuda duyarlı olunması ve yatırımcıları bilinçlendirecek adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
  1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
  2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
  5. TSPB Başkanı Erhan Topaç

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