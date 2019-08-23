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2019-2020 okul servis fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri

2019 okul servis fiyatları belli oldu mu?Okulların açılmasına az bir süre kala, yeni okul servis ücretleri merak ediliyordu.2019-2020 Eğitim yılı okul servis ücretleri belli oldu mu ? Okul servislerine zam geldi mi? Yeni eğitim yılındaki okul servis ücretleri ilden ile değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. 2019 okul servis fiyatları belli oldu mu?İşte detaylar...

23 Ağustos 2019 Cuma 12:52
2019-2020 okul servis fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri

2019 okul servis fiyatları belli oldu mu? Okulların açılmasına az bir süre kala, yeni okul servis ücretleri merak ediliyordu. 2019-2020 Eğitim yılı okul servis ücretleri belli oldu mu ? Okul servislerine zam geldi mi? Yeni eğitim yılındaki okul servis ücretleri ilden ile değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. 2019 okul servis fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar...

2019 okul servis fiyatları belli oldu mu? 

Yeni eğitim yılında uygulanacak olan okul servis ücretleri açıklandı. Okul servis ücretleri için kesin bir ücret söylenemez, ancak servis ücretleri illere ve mesafeye göre değişmektedir.

2019 okul servis fiyatları ne kadar?

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası, yeni eğitim yılı için geçerli olacak servis ücretlerini açıkladı. Açıklamaya göre, İstanbul’da okul servis ücretlerine %5 kadar zam yapıldı. İstanbul’da en yakın mesafe servis ücreti 190 liradan 215 liraya çıktı. İşte İstanbul okul servisleri ücretleri:

- 0-1 Kilometre Arası 215 TL

- 1-3 Kilometre Arası 255 TL

- 3-5 Kilometre Arası 260 TL -

5-7 Kilometre Arası 265 TL

- 7-9 Kilometre Arası 280 TL

- 9-11 Kilometre Arası 330 TL

- 11-13 Kilometre Arası 380 TL 

-13-15 Kilometre Arası 400 TL

- 15-17 Kilometre Arası 430 TL

- 17-19 Kilometre Arası 455 TL

- 19-21 Kilometre Arası 485 TL

- 21-23 Kilometre Arası 505 TL

- 23-25 Kilometre Arası 525 TL

Ankara okul servis ücretleri 2019

Ankara Servis Aracı İşletmeleri’nden yapılan açıklamada yeni eğitim yılındaki okul servis ücretleri belirtildi. Ankara’da okul servis ücretlerine %7 oranında zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte Ankara’da en yakın servis ücreti yıllık olarak 1611 TL’den, 1818 TL’ye yükseldi. Zamların ardından Ankara’daki okul servis ücretleri şu şekilde oldu:

- 0 – 3 Kilometre Arası 1.818 TL

- 3 – 6 Kilometre Arası 1.989 TL

- 6 – 10 Kilometre Arası 2.340 TL

- 10 – 15 Kilometre Arası 2.718 TL

- 15 km ve üzeri her kilometre başına 54 TL

İzmir okul servis ücretleri 2019

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası’ndan yapılan açıklamada, yeni eğitim yılındaki servis ücretlerine %4 ile %7 arasında zam yapıldığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:52
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