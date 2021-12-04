2018’de kapsamı genişleten ‘sınır ticaretine’ sınırlama geldi! İşte yeni ‘sınır ticareti’ne gelen yeni limit!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'dan komşu ülkelerle yapılan sınır ticaretine düzenleme yapıldı. Karara göre, bu illerde ithalat limitleri, her bir komşu ülke için 75 milyon dolar kadar tarım, 75 milyon dolar kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon dolar olacak. Tahis edilen limit yıl içinde değiştirilemeyecek ve bir sonraki yıla devredilemeyecek, ancak aşağıya çekilebilecek. Her bir ülkeden sınır iline sektör bazında yapılacak ticaretin limiti, o ilin nüfusuna göre belirlenecek.

Karara göre, esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya sınır ticaret merkezinden 30 gün içerisinde en fazla 75 bin dolar karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edilebilecek. Esnaf ve tacir bu işlem için Sınır Ticareti Belgesi alacak. Belge başvurularını, il değerlendirme komisyonu karara bağlayacak. İthalatta KDV ile ÖTV oranları toplamından oluşan tek ve maktu vergi uygulanacak. İhracı ve ithali yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddeler sınır ticaretine konu edilemeyecek.

Ticaret merkezi inşa edilecek

Düzenlemeyle göre, sınır ticareti yapılan illerde valiliklerce sınır ticaret merkezleri inşa edilecek. Karar öncesinde düzenlenmiş sınır ticaret belgeleri, ithalat uygunluk belgeleri ve sınır ticaret merkezlerindeki mağaza kira sözleşmeleri, düzenlendiği tarihte belirlenen sürenin sonuna kadar geçerli sayılacak.