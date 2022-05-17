2018'de 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi bizimdi' demişti! Kılıçdaroğlu göz göre göre bu sözlerini inkar etti!

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Üçüncü havalimanına engel olamayan muhalefet, şimdi de projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl önce anlattığı, Atatürk Havalimanı'na inşa edilecek Millet Bahçesi'ni hedef alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi'ne karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitlere tehditler savurmuştu.

Hemen sonrasında ise Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında bir televizyon programında Hande Fırat'ın sorularını cevapladığı görüntüler ortaya çıktı.

'Telefonlarımızı dinledikleri için projemizi çaldırlar'

Kılıçdaroğlu ilgili yayında, Atatürk Havalimanı'na inşa edilecek Millet Bahçesi projesinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, projemizi çaldılar." demişti.

Hande Fırat araya girip, "Telefonlarınızı kim dinliyor?" diye sormuş, Kılıçdaroğlu'da, bu soruya, "Oranın planlarını bile yaptık. Düşünülen projelerde nerede neyin yapılacağı bile belli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız bunları yakın zamanda açıklayacak." şeklinde karşılık vermişti.

Hande Fırat, AK Parti'nin telefon dinleyerek proje çalmasını tuhaf karşıladığından bir kez daha sordu:

Hande Fırat: Aynı proje mi?

Kılıçdaroğlu: Bizim projemiz hazır. Ama onların projesini henüz görmediğimiz için bilemiyorum.

Hande Fırat: Yer aynı mı?

Kılıçdaroğlu: Evet, yer aynı.

Göz göre göre inkar etti!

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video ile sabit görüntüyü inkar etti.

Kılıçdaroğlu, videodaki sözlerini, "Dün akşam bir tweet attım. Atatürk Havalimanı'yla ilgili. Neymiş, ben havalimanın park yapılmasını, pistlerin kırılmasını önermişim." ifadeleri ile reddederek, ardından da projenin müteahhitlerine tehditler savurmayı sürdürdü:

O müteahhitte sesleniyorum, o makineleri çek, pistlere dokunma. Kanal İstanbul gibi. Oraya birisi girerse göreceğiniz var. Asla buna izin vermeyeceğiz.