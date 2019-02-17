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2018 yılı ihracat şampiyonları belli oldu

2018 yılında 224 ülkeye ihracat gerçekleştiren elektrik ve elektronik sektöründe verilen Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

17 Şubat 2019 Pazar 10:13
2018 yılı ihracat şampiyonları belli oldu

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET)2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanına satış yaparak gelirlerine gelir ekleyen firmalar, ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile TET Başkanı Güven Uçkan’ın elinden aldı. Elektrik ve elektronik ihracatını 11,5 milyar dolar olarak açıklayan Gülle, “Sektör 2018 yılında 224 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 143 ülkeye çamaşır makinesi, 140 ülkeye bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kamera satarak büyük başarılar elde etti” dedi. Gülle, elektrik ve elektronik sektöründen daha fazla ihracat yapmasını beklediklerini de söyledi.

TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, 2018’de ihracat başarılarının devam ettiğini belirterek, “2019’un tüm sektör paydaşları açısından verimli geçeceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

İşte ihracatın liderleri

Kategori                               Şirket

Elektrik-Elektronik               Vestel

Elektrik üretim-Dağıtım       Siemens

Kablo                                   Nexans Türkiye

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:13
  1. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET)
  2. 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  4. TET Başkanı Güven Uçkan
  5. Elektrik ve elektronik ihracatı
  6. TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan

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