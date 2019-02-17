2018 yılı ihracat şampiyonları belli oldu

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET)2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanına satış yaparak gelirlerine gelir ekleyen firmalar, ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile TET Başkanı Güven Uçkan’ın elinden aldı. Elektrik ve elektronik ihracatını 11,5 milyar dolar olarak açıklayan Gülle, “Sektör 2018 yılında 224 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 143 ülkeye çamaşır makinesi, 140 ülkeye bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kamera satarak büyük başarılar elde etti” dedi. Gülle, elektrik ve elektronik sektöründen daha fazla ihracat yapmasını beklediklerini de söyledi.

TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, 2018’de ihracat başarılarının devam ettiğini belirterek, “2019’un tüm sektör paydaşları açısından verimli geçeceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

İşte ihracatın liderleri

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Elektrik-Elektronik Vestel

Elektrik üretim-Dağıtım Siemens

Kablo Nexans Türkiye