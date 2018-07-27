2018 UNIDAY programı belli oldu! İşte ayrıntılar...

2007'de ‘Gelenek'teki Gelecek' ile başlayan, 2009'da ‘Yinelemeyen Yenileyemez', 2011'de ‘Düşlerimiz Maziye Dayanır', 2014 yılında ‘Düşünce Seyre Düşünce' sloganı altında düzenlenen UNIDAY (Üniversiteliler Günü), 13 Ekim 2018 tarihinde ‘Bilgiden bilince' başlığıyla tekrar icra ediliyor.

Cem Öğretir'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programa katılacak isimler şu şekilde:

- Tunus eski Cumhurbaşkanı ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Moncef Marzouki

- Dr. İbrahim Halil Üçer​

- Dr. Abdurrahman Reidegeld​

- Nasaralı üç kardeşin oluşturduğu müzik grubu Le Trio Joubran

Programda yer alacak bölümler:

- Misafirlerin konuşmaları

- Hattat M. Cemil Efe ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin gerçekleştireceği Hüsn-i Hat Sergisi

- Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anma

- UNITALK: ‘Üniversitelilerden üniversitelilere' sloganıyla gerçekleştirilen soru cevap bölümü.

- Sosyal Proje Yarışması ve Ödül töreni

"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKANLARLA, YOLD AOLANLARIN BULUŞTUĞU PROGRAM"



Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) Başkanı Selçuk Çiçek, dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören gençleri örnek şahsiyetlerle buluşturan ve UNIDAY (Üniversiteliler Günü) için şu mesajı yayınladı:

"Bilgi, zihin dünyamızın yapı taşlarıdır. Büyük düşünürümüz Taşköprülüzâde Ahmed Efendi'nin “aklın ibadeti” olarak tanımladığı bilgi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kuşkusuz en etkili mefhumdur. Onu üreten ve ona hükmedenler insanlığa istikamet çizebilmektedir. Bilginin, kulluğa hizmet eden bir eyleme dönüşmesi için ise ona bilincin eşlik etmesi icab eder. Nitekim bilince dönüşmemiş bilgiden eylem değil ancak görenek ve alışkanlık hasıl olur. Bilgiden bilince yol almak içinse bilginin özümsenmesi, melekeleşmesi gerekir. Ancak özümsenen bilgiden bilinç doğar, içselleştirilen bilinçten ise ahlak meydana gelir.

Günümüzde eşrefi mahlukatı fıtratından koparıcı teknolojik ilerlemelere, gelecek yıllarda etkisi kestirilemeyen yapay zeka tartışmalarına ve genetik oynamalarla insanın varoluşsal anlamında yaşanan değişimlere şahitlik ediyor ve büyük meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu meydan okumalara karşı, büyük düşüncelere ve çağın bilgisine eşlik edecek kolektif bir bilince ihtiyacımız vardır. Tarihi tecrübe de göstermiştir ki, büyük düşünceler esasen büyük meydan okumaların ve büyük krizlerin var olduğu ortamlarda ortaya çıkmaktadır.

Gök kubbenin altında çağın meydan okumalarına karşı söyleyecek bir sözü olan; kendilik, zaman ve mekan bilincine haiz, geleneğinin ve kadim tarihinin ilmî ve irfanî hazinelerini özümsemiş ve tüm insanlığı kuşatıcı bir neslin inşasıyla başta mensubu olduğumuz İslam dünyasına “Ey İnsanlar!” deme yeteneğini yeniden kazandırmaktır en büyük derdimiz. Yani bize ait olan özü ve bilgiyi bilince devşirmek, küreselleşmeyle süregelen devasa değişime yeni bir anlam niteliği katacak kolektif bir aklın doğuşuna zemin hazırlamaktır. Bu derdi paylaşan bir neslin inşası yolunda en büyük azığımız ise hayalimiz. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in ifadesiyle “Tembel insanlar, hayalleriyle yaşarlar. Çalışkan insanlarsa ayrıca hayallerini tahkik etmek, gerçekleştirmek için yola çıkarlar." Hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkanlarla yolda olanların buluştuğu UNIDAY'de görüşmek dileğiyle..."

Proje yarışmasına ilişkin ayrıntılar şu şekilde:

1. Modül: Mülteci Krizi

Mülteci kriziyle ilgili yerel veya global eksende somut olarak hangi çalışma yürütülebilir?

2. Modül: Irkçılıkla Mücadele

Dünya genelinde artan ve toplumsal hayatın gün geçtikçe merkezine oturan ırkçılıkla mücadele hususunda somut olarak neler yapılabilir?

3. Modül: Çevre Koruma Bilinci

İnsanlarda doğa ve çevre hassasiyetini geliştirme noktasına lokal veya küresel alanda somut olarak neler yapılabilir?

Katılım Şartları

- Üniversiteli veya lise öğrencisi olmak.

- Proje yazılı olarak asgari 3 DIN A4 sayfası olmalı ve en az 600 kelimeden oluşmalıdır.

- Proje görsel sunum (PPT) olarak da iletilmelidir.

- Proje bireysel hazırlanabilir, lakin mutlaka resmi bir dernek/kurum/okul sınıfı ile uygulanmalıdır.

- Proje dili Türkçe, Almanca veya İngilizce olmalıdır.

İçerikte Yer Alması Gereken Teknik Hususlar

- Proje Adı

- Proje Sahibi/Sahipleri

- Proje Zaman Planlaması (Başlangıç-Bitiş Süreci)

- Proje Mekan Planlanması (Uygulanacak Yerler)

- Proje İhtiyaçları (Salon, Ulaşım, Araç, vb.)

- Proje Mali Planlamaları