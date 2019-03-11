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"(2018 büyümesi) Bu moral verici bir oran"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "Kur çalkantısı ve yüksek faiz oranları ile karşı karşıya kaldığımız 2018 yılını her şeye rağmen yüzde 2,6'lık büyüme ile kapattık. Bu moral verici bir orandır"- "Son çeyrekte yaşadığımız negatif büyümenin kalıcı bir etki bırakmayacağını düşünüyoruz. Bunun beklenen bir sonuç olduğunu ve zaten piyasalarca fiyatlandığını iyi biliyoruz"- "Şimdi 2019'a yoğunlaşma zamanı. 2019 yılında reel sektörün kaynaklarını tam randımanla ihracata tahsis ederek 2. çeyrekten itibaren yeniden bir büyüme kuşağına gireceğine inancımız tam"

11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
"(2018 büyümesi) Bu moral verici bir oran"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kur çalkantısı ve yüksek faiz oranları ile karşı karşıya kaldığımız 2018 yılını her şeye rağmen yüzde 2,6'lık büyüme ile kapattık. Bu moral verici bir orandır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, büyüme rakamlarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiye yönelik taarruzun, 2018'in son çeyreğine yüzde 3'lük negatif büyüme şeklinde yansıdığını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"İTO olarak Türkiye’nin yakın tarihli makro resmi için kara tablo çizenlerin yanında değiliz, olmayacağız da... Ülkemiz, ekonomide biriken kırılganlıkları; hükümetimizce alınan önlemler ve iş dünyamızın temkinli duruşu sayesinde ılımlı bir dengelenme sürecine çevirmeyi başarmıştır. Halihazırda ekonomik aktivitenin son çeyrekten çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunu düşen faiz oranları, nispeten stabilize olan kur hareketleri ve ödeme çarklarından da net şekilde anlıyoruz. En kötüyü geride bıraktık."

Son çeyrekte yaşanan negatif büyümenin kalıcı bir etki bırakmayacağını düşündüklerini aktaran Avdagiç, bunun beklenen bir sonuç olduğunu ve zaten piyasalarca fiyatlandığını iyi bildiklerini belirtti.


- "Seçimsiz 4 yıl bizleri bekliyor"


Ekonomik aktivitenin en zayıfladığı 2018’in 4. çeyreğinde dahi, ihracatın 10,6 puanlık artışla büyümeye ciddi katkı verdiğini vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi 2019’a yoğunlaşma zamanı. Önümüzdeki süreçte reel sektörün kaynaklarını tam randımanla ihracata tahsis ederek 2. çeyrekten itibaren yeniden bir büyüme kuşağına gireceğine inancımız tam. 20 gün kadar sonra 2019’un ilk çeyreği arkada kalacak. Önümüzdeki bu yıl için çok şey yapabileceğimiz bir 9 ay daha var. Yine 20 gün sonra, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından seçimsiz 4 yıl bizleri bekliyor. Bu Türkiye için çok büyük bir yapısal reform fırsatı anlamına geliyor."


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
  1. büyüme rakamları
  2. İTO

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