2018-2019 sezonu hakem istatistikleri

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon MHK tarafından Süper Lig, Türkiye Kupası gibi çeşitli maçlarda tam 30 defa VAR olarak bu alanda zirvede yer aldı. Sezonun genelinde ise en çok yorulan hakem Ali Şansalan oldu. Şansalan, 88 karşılaşmada görev alarak zorlu bir sezonu geride bırakmış oldu.

Türkiye profesyonel liglerinde 2018-2019 sezonu sona erdi. Şampiyonların sevindiği, küme düşen takımların ise hayal kırıklığı yaşadığı bu sezonda da en çok konuşulanlar yine hakemler oldu. Özellikle Süper Lig’e Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelmesiyle hakem hatalarının daha az gündeme geleceği düşünülse de beklendiği gibi olmadı. Hakemler, verdikleri kararlar nedeniyle birçok camianın hedef tahtasına konuldu. Ancak sezon boyunca hakemlerin görev aldığı onlarca maça ve yoğun tempolu haftalara bakıldığında futbolcular kadar hakemlerin de büyük efor sarf ettiği göze çarpıyor.

VAR’da en fazla Cüneyt Çakır

Avrupa’nın en başarılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır’dan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) da vazgeçemedi. MHK tarafından toplamda 57 (Hatayspor-G.Gaziantep maçı dahil) müsabakaya atanan Çakır, bunların 30’unda VAR koltuğunda oturarak bu alanda zirvede yer aldı.

Çakır’ı, 28’er kez Video Yardımcı Hakem olan Bülent Yıldırım ve Mete Kalkavan takip etti.

Ali Şansalan VAR odasından çıkmadı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde en fazla kalan isim ise Ali Şansalan oldu. Şansalan, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları için tam 55 sefer VAR odasına girdi. Bunların 53’ünde AVAR, 2’sinde de VAR hizmetinde bulunan genç hakem, bu sezon adeta odadan çıkamadı.

Şansalan’ı 49 defayla Bahattin Şimşek izledi. Şimşek de 49 defa yer aldığı VAR merkezinde sürekli AVAR koltuğuna oturdu ve hiç Video Yardımcı Hakem olarak görev almadı.

Bu iki ismin arkasından 43’er kez ile Koray Gençerler ve Serkan Tokat geldi.

Şansalan çok yoruldu

VAR odasının gediklisi olan Ali Şansalan, sezon boyunca da en çok yorulan hakem oldu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, 1. ve 2. Lig mücadeleleri de dahil olmak üzere 88 karşılaşmaya atanan Şansalan, yoğun fikstürden dolayı nefes alamadı. Başarılı hakem, bu 88 müsabakanın 53’ünde AVAR, 2’sinde VAR, 16’sında hakem, 17’sinde de dördüncü hakem olarak sahada yer aldı.

Bahattin Şimşek de toplamda 86 maç ile fazla mesai yapan hakemler arasında başı çekti. Şimşek, 49 karşılaşmada AVAR, 14 maçta hakem, 23 mücadelede de dördüncü hakem oldu.

Serkan Tokat da 80 müsabaka ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ligde düdük Çakır’daydı

Ligde 34 haftada en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 25 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 42 yaşındaki hakemin yönettiği bu müsabakalar içinde Trabzonspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş ve şampiyonun belli olduğu Galatasaray-Başakşehir karşılaşması gibi önemli maçlar da bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde 98 defa sarı kartına başvuran tecrübeli hakem, 3 kez ise kırmızı kart çıkardı.

Çakır’ı, Süper Lig’de en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 23 defa ile Mete Kalkavan, 21 seferle de Fırat Aydınus takip ediyor.

Ali Palabıyık çok sararttı

Merkez Hakem Kurulu, 34 haftada oynanan 306 maçta 24 Süper Lig hakeminin hepsinden yararlandı. Bu hakemler 306 müsabakada toplam 1355 defa sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 116’sını ise Ali Palabıyık gösterdi. Palabıyık, böylelikle ligin en fazla sarı kart gösteren hakemi oldu. Başarılı hakemi 110 kart ile Bülent Yıldırım izliyor.

Fırat Aydınus kırmızı karta abone

Süper Lig’de en fazla kırmızı kartına başvuran hakem Fırat Aydınus. Tecrübeli hakem, 4’ü ev sahibi, 6’sı ise deplasman takımlarına olmak üzere toplam 10 defa kırmızısına başvurdu. 45 yaşındaki Aydınus, bu 10 kartın 3’ünü 11. haftadaki olaylı Galatasaray-Fenerbahçe kullanmıştı.

Fırat Aydınus’u 9 kırmızı kartla Ali Palabıyık takip ediyor. Ev sahibi ekiplerinin korkulu rüyası olan Palabıyık, sahasında oynayan takımları 7 sefer kızarttı. 2 kırmızısını da konuklar için kullandı.

Beyaz noktaya en çok Meler gitti

Halil Umut Meler, ligde 34 haftada sahada yer aldığı 20 mücadelede 11 kez beyaz noktaya giderek zirvede yer aldı. Meler’in ardından 8’er penaltı ile Yaşar Kemal Uğurlu ve Mete Kalkavan geliyor.