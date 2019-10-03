0553 313 94 23

2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih Portakal’dan ‘Kurgu’ ödül itirafı

Yürüttüğü algı operasyonları ile bilinen FOX TV sunucusu Fatih Portakal, geçmiş yıllarda Aydın Doğan medyası tarafından kendisine de verilen Altın Portakal Ödülü’nün bu yıl yapılacak olan yarışmasından 'kurgu' olduğu gerekçesiyle çekildi. Ödülü alamayacağını anlayınca yarışmayı eleştiren Portakal, geçmişte kendisine de verilen ödülün bir bakıma 'kurgu' olduğunu itiraf etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:34
2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih Portakal’dan ‘Kurgu’ ödül itirafı

2017 yılında Aydın Doğan medyası tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde "yılın enleri" ödülünü kazanan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, bu yılki yarışmadan çekildiğini açıkladı. Mesajında yarışmanın bir ‘kurgudan’ ibaret olduğunu söyleyen Portakal, "Altın Kelebek’e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum" dedi.

‘Kurgu’ ödül aldığının itirafı

2017 yılında aynı yarışmada, 'En iyi erkek haber sunucusu' ödülünü kazanan Fatih Portakal'ın 'kurgu' diyerek yeni yarışmadan çekilmesi bir itirafı gün yüzüne çıkardı. Çekilme kararıyla Altın Kelebek Ödülleri’nin adeta bir ‘kurgudan’ ibaret olduğu itiraf eden Portakal’ın 2017 yılında aldığı ‘kurgu’ ödülden tek kelime söz etmemesi samimiyetsizlik olarak yorumlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:34
  1. Aydın
  2. Fatih Portakal
  3. Fatih Portakal altın kelebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
    1. Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe
    2. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    3. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    4. Muğla'da tırla çarpışan traktörün..
    5. Mısır tarlasında saklanan 50 kaçak..
    6. Dünyanın en güçlü top mermisini..
    7. CHP'li Çeşme Belediyesi denize de..
    8. Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak'..
    9. Korkutan uyarı: Obez çocuk sayısı 250..
    10. EYT’lilere kademeli emeklilik mi..
    11. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    12. İşte, OGM personel alımı yerleştirme..
    13. Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2..
    14. CHP’li Sinan Aygün döneminde bile..
    15. Park halindeki aracı ateşe verdiler
    16. Sefer görev emri nedir? Sefer görev..
    17. İsrail ve Arap ülkeleri bir araya..
    18. Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
    19. AK Partili başkan da nöbete indi
    20. CHP'den Muharrem İnce'nin ayağını..
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor