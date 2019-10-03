2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih Portakal’dan ‘Kurgu’ ödül itirafı

2017 yılında Aydın Doğan medyası tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde "yılın enleri" ödülünü kazanan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, bu yılki yarışmadan çekildiğini açıkladı. Mesajında yarışmanın bir ‘kurgudan’ ibaret olduğunu söyleyen Portakal, "Altın Kelebek’e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum" dedi.

‘Kurgu’ ödül aldığının itirafı

2017 yılında aynı yarışmada, 'En iyi erkek haber sunucusu' ödülünü kazanan Fatih Portakal'ın 'kurgu' diyerek yeni yarışmadan çekilmesi bir itirafı gün yüzüne çıkardı. Çekilme kararıyla Altın Kelebek Ödülleri’nin adeta bir ‘kurgudan’ ibaret olduğu itiraf eden Portakal’ın 2017 yılında aldığı ‘kurgu’ ödülden tek kelime söz etmemesi samimiyetsizlik olarak yorumlandı.