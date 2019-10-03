2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih Portakal’dan ‘Kurgu’ ödül itirafı
Yürüttüğü algı operasyonları ile bilinen FOX TV sunucusu Fatih Portakal, geçmiş yıllarda Aydın Doğan medyası tarafından kendisine de verilen Altın Portakal Ödülü’nün bu yıl yapılacak olan yarışmasından 'kurgu' olduğu gerekçesiyle çekildi. Ödülü alamayacağını anlayınca yarışmayı eleştiren Portakal, geçmişte kendisine de verilen ödülün bir bakıma 'kurgu' olduğunu itiraf etti.03 Ekim 2019 Perşembe 16:34
2017 yılında Aydın Doğan medyası tarafından düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde "yılın enleri" ödülünü kazanan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, bu yılki yarışmadan çekildiğini açıkladı. Mesajında yarışmanın bir ‘kurgudan’ ibaret olduğunu söyleyen Portakal, "Altın Kelebek’e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum" dedi.
‘Kurgu’ ödül aldığının itirafı
2017 yılında aynı yarışmada, 'En iyi erkek haber sunucusu' ödülünü kazanan Fatih Portakal'ın 'kurgu' diyerek yeni yarışmadan çekilmesi bir itirafı gün yüzüne çıkardı. Çekilme kararıyla Altın Kelebek Ödülleri’nin adeta bir ‘kurgudan’ ibaret olduğu itiraf eden Portakal’ın 2017 yılında aldığı ‘kurgu’ ödülden tek kelime söz etmemesi samimiyetsizlik olarak yorumlandı.
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