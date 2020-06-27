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Gündem

2016'daki bombalı saldırının faili PKK'lı yakalandı

Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:19:00 - 2020-06-27 19:40:34
2016'daki bombalı saldırının faili PKK'lı yakalandı

Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.

Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliği, 2016 yılında 5 sivilin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

Valilik, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9'u polis memuru olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faili teröristin tutuklandığını belirtti.

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Yorumlar

Adil

Yakalasak ne oluyor. Binlerce pkkĺı, fetöcü ve bilumum şerefsizi hapislerde besliyoruz. Hatta ırz düsmanlarını da. İdam gelsin tüm hainlerden kurtulalım..
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Efelerdiyari

Yakalayin yatirin güzelce elense yapsin devlet beslesin. Giden canlarin hesabi ne olacak
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