2016'daki bombalı saldırının faili PKK'lı yakalandı
Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.
Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.
Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Valiliği, 2016 yılında 5 sivilin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.
Valilik, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9'u polis memuru olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faili teröristin tutuklandığını belirtti.