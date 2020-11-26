2013’te çıkan yasa 2012’den önce malul olanı da kapsasın!

Hasan Eğrigöz Ankara

Tanksavar lav mermisinin patlamasıyla yaralanarak gözünü kaybeden ordu vazife malulü Üsteğmen Kemal Özkan, iyileştirmeler yapıldı diye sevinirken kapsam dışı bırakılmalarının kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Özkan, “İyileştirmeler, vatan için mücadele etmiş daha sonrasında vazife malulü olmuş kahramanlarımız için yapıldı. Ancak bu iyileştirmelerin 2012’den önce vazife malulü olanları kapsamaması hepimizi şaşkına çevirdi. Aynı rütbedeyiz, aynı görevdeyiz ama aynı hakka sahip değiliz. Hastanelerde gazi gibi sağlık hizmeti alıyoruz ama bizim problemimiz ekonomi. Yetkililerden ya bize yeni yasa çıkarmalarını ya da 2013’te çıkan yasaya bizi dahil etmelerini istiyoruz” çağrısı yaptı.

Devletimize kambur değiliz

Özkan, şunları söyledi; “Son zamanlarda yapılan kanunlarda bir kısıma iyileştirmeler yapılırken diğer bir kısım olay, yer, tarih belirtilerek mağdur edildi. 2013 yılında yasalaşan 6495 sayılı kanun ile patlayıcı etkisiyle malul olanlar 2330 sayılı yasa kapsamına alınmış fakat geçici ek 81’nci maddesiyle 2012’den önceki maluller kapsam dışı bırakılmıştır. 2012’den önce bizzat görevleri nedeniyle yaralanmış elini ayağını gözünü geleceğini kaybetmiş insanların günahı ne? Sağlık uygulamaları yönünden 3713 sayılı yasa kapsamındayız fakat maaş ve diğer haklar yönünden 5434/45’ten vazife malülü olarak değerlendiriliyoruz. Sadece ve sadece bir tarih yüzünden vazife malulleri mağdur edilmektedir. Şu iyi bilinmelidir ki biz devlete yük ve kambur değiliz. Devlete yük getirecek bir sayımız da yok. Umut ediyorum ki bu haksız uygulamalar bir an evvel sona erer.”