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Ekonomi

2011'den beri en yüksek seviye! Almanya açıkladı

Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle mayısta yüzde 2,5'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 17:24:00 -
2011'den beri en yüksek seviye! Almanya açıkladı

Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle mayısta yüzde 2,5'e yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeyi buldu.

Ülkede enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Almanya'da mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek senelik enflasyon yüzde 10 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,1 ile ürünler, yüzde 2,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda ve yüzde 1,3 ile kiralar izledi.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

 

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