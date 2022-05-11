200'den fazla silahlı muhalif Taliban'a teslim oldu

Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin Pençşir'de silahlı muhaliflere düzenlediği operasyonlarda 200'e yakın muhalifin teslim olduğu bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Afgan güvenlik güçleri, Pençşir'de baharın gelmesiyle saldırı hazırlığında oldukları ifade edilen Ahmed Mesud grubuna bağlı muhaliflere operasyon başlattı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre vadiler, mağaralar ve yerleşim yerlerinde düzenlenen operasyonlarda küçük çaplı çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar neticesinde 200'den fazla silahlı muhalifin Afgan ordu güçlerine teslim olduğu, birçoğunun ise sağ yakalandığı belirtildi.

İslam Emirliği yönetimine bağlı silahlı güçlerin bölgede çatışmaların yaşanmaması için yerel kanaat önderlerinden aracılık girişiminde bulunmalarını talep ettiği, aracılık neticesinde muhaliflerin teslim olduğu öğrenildi.

Eski Kabil yönetiminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud çevreleri, "Ulusal Direniş Cephesi" ismiyle organize olarak İslam Emirliği yönetimine karşı savaşıyordu. Bu muhalif yapılara, eski Kuzey İttifakı bileşenleri de destek veriyordu.

Pençşir ili

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeydoğusundaki Pençşir Vilayeti, ismini Pençşir Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Pençşir Vadisi'nden alıyor.

Yaklaşık 150 bin toplam nüfusa sahip olan vilayetin tamamına yakınını Tacikler oluşturuyor.

Vilayetin güney ucundan kuzey ucuna uzanan karayolu, yaklaşık olarak tüm yerleşim yerlerini kat ediyor ve bölge içindeki uzunluğu yaklaşık 126 kilometre.

Pençşir vilayeti güneyde Pervan ve Kapisa, kuzeyde Baglan ve Tahar, doğuda ise Lagman, Nuristan ve Badahşan vilayetleri ile komşu durumda.

1970'li yıllardan bu yana Ahmed Şah Mesud'a ve onun varisi olma iddiasıyla siyasi varlık gösteren isimlere bağlı olan Pençşir vilayeti, Taliban karşıtı güçlere de merkezlik etmiş bir il.

15 Ağustos'ta Taliban Kabil'i kontrol altına almış, Mesud güçleri Pençşir'e çekilmişti.

Taliban'ın Pençşir'de düzenlediği operasyonlar ve müzakereler neticesinde, Pençşir ili 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Taliban kontrolüne girmişti.

İlin dağlık kesimlerinde Mesud güçlerinin varlık göstermeyi sürdürdüğü belirtiliyordu.

Kaynak: Mepa News