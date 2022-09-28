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Gündem 200'den fazla eski telefondan bakın kaç gram altın çıktı! Kimyager testi etti, işte sonuç
Gündem

200'den fazla eski telefondan bakın kaç gram altın çıktı! Kimyager testi etti, işte sonuç

Telefonların yapımında altın kullanıldığı artık herkes tarafından biliniyor. Çinli bir kimyager, 210 adet eski telefonla bir deneye imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 13:14:00 - 2022-09-28 13:18:31
200'den fazla eski telefondan bakın kaç gram altın çıktı! Kimyager testi etti, işte sonuç

Eski bir cep telefonundan altın çıkarmak mümkün mü? Çinli bir kimyager bu sorunun cevabını bulabilmek için 210 adet eski telefon satın alıp içinde altın aradı.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda bulunan modern baskılı devre kartlarında altın olduğu bir sır değil. Ama orada ne kadar kullanılıyor?

Çinli bir kimyager, akıllı telefonları sökerek zengin olmanın mümkün olup olmadığını öğrenmeye karar verdi ve 210 adet eski telefon satın aldı. Cihazların her biri ona 10 yuan'a, yani 1,4 dolara mal oldu ve hepsini satın almak için yaklaşık 300 dolar harcadı.

Altın madenciliği süreci kolay değil. Önce levhaları temizlemeli, ardından fazla maddeleri çözecek bir asit kullanmalısınız. Sonra tekrar filtreleme ve saflaştırma yapılmalı. Tahmin edebileceğiniz gibi, süreç zor ve çok az kişi bunu ücretsiz olarak yapmayı kabul edecektir.

300 dolar harcadı, 70 dolarlık altın çıktı

Tüm bu aşamalardan geçen Çinli kimyager, 210 eski telefondan 0,41 gram altın çıkarabildi. Altının gramı 500 yuan, yani yaklaşık 70 dolar ve bu rakam, yapılan harcamanın çok altında. Bu deneye 300 dolardan fazla para harcandığı düşünüldüğünde, yapılan iş çok karlı görünmüyor.

Öte yandan açık kaynaklara göre, her bir milyon akıllı telefonda yaklaşık 16 ton bakır, 350 kg gümüş, 34 kg altın ve 15 kg paladyum bulunuyor.

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