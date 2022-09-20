20.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَحٖيماً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır."



(Nisâ Suresi - 110) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

من أراد أن تستجاب دعوته ، وأن تكشف كربته ، فليفرج عن مُعسر

“Kim ki, duasının kabul edilmesini, sıkıntısının giderilmesini istiyorsa, sıkıntı içerisinde olan birinin sıkıntısını gidersin.”



(Müsned, 2/22)



AÇIKLAMASI:



Allah’a yöneltilen sözlü istekleri çağrıştırması, duanın yalnızca söz kalıplarına dökülen bir talep biçimi olarak algılanmasını gerektirmez. Duayı dua yapan, onu âdeta besleyen ve kabule karin eden şey eylemdir, fiildir.

Peygamber Efendimiz (asm), her alanda olduğu gibi, dua konusunda da bize örnek olarak, sözlü duanın fiilî dua ile desteklenmesi gerektiğini öğretmiştir. Yani bir şey istemeden önce, o isteğin gerçekleşmesi için gereken şartların ve sebeplerin gözetilmesini öğütlemiştir.

İşte “Duasının kabul edilmesini, sıkıntısının giderilmesini isteyen kimse, zorda kalan bir kimsenin sıkıntısını gidersin.” anlamındaki hadis buna dikkat çekmektedir.

Demek ki, sözlü olarak Allah’a yöneltilen duanın, kulun fiilinden kaynaklanması ve onunla beslenmesi esastır. Duayı söz kalıbına döktüğümüzde veya dökeceğimizde, duanın fiille birleşmesinin sonucu olumlu etkileyeceğine işaret etmektedir.







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