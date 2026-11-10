2008 sonrası sigortalı olanları mağdur eden kanun

5510 Sayılı kanun 30. Maddesi gereğince sigorta başlangıcı ilk defa 2008 Ekim ayı sonrası olanlar emekli olmaya başladıklarında çalışma hayatına devam edemiyor. Etmeleri halinde emekli maaşları kesiliyor. Bu durumda emekli maaşları kesilmesin diye emekliler kaçak ve kayıt dışı çalışmaya yöneliyor. SGDP primi yatmadığından dolayı bu yasanın SGK’yı ciddi zarara uğrattığı ifade ediliyor.

2008 ÖNCESİ OLANLAR İÇİN BİR SORUN YOK

2008 öncesi sigorta başlangıcı olanlar ise emeklilik sonrası SGDP primi ödeyerek çalışmaya devam edebiliyor. Bu durum emekliler arasında adaletsizlik ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturuyor.

Yaş haddinden ve sağlık sorunlarından emekli olmaya başlayan binlerce kişi bu mağduriyetin giderilmesini 2008 sonrasının da öncesi gibi eşit şekilde çalışabilmesini talep ediyor. Vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ve SGK müdürlüğünün bu mağduriyetin gidermesini bekliyorlar. Yine tecrübeli ve deneyimli kişilerin emeklilik sonrası iş hayatında olması da iş dünyası başarısı açısından önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.