  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 Kasım 1983: Osman Yüksel Serdengeçti'nin vefatı (Şâir, Eski Milletvekili) Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor! İran’dan Trump’a yedi şartı kabul etme çağrısı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor Savaşın sonu geldi mi? Trump'tan dikkat çeken yorum Sayıştay skandalı ortaya çıkardı! İBB iştirakinde 41 milyon TL’lik kayıp! Rubio’dan katil siyonistlere şok! Para kapısını kapattı Hegseth için azil hamlesi yeniden Temsilciler Meclisinde ABD zincirindeki Maduro’dan cezaevi itirafları! Kur'an ve İncil okuyup felsefeye sığındı! Erdoğan’dan fon soruşturmasında net mesaj: "Biz başkalarına benzemeyiz, en küçük bir taviz olmayacak!"
Gündem 2008 sonrası sigortalı olanları mağdur eden kanun
Gündem

2008 sonrası sigortalı olanları mağdur eden kanun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
2008 sonrası sigortalı olanları mağdur eden kanun

5510 Sayılı kanun 30. Maddesi gereğince sigorta başlangıcı ilk defa 2008 Ekim ayı sonrası olanların emekli olunca çalışamaması mağduriyet oluşturmaya devam ediyor.

5510 Sayılı kanun 30. Maddesi gereğince sigorta başlangıcı ilk defa 2008 Ekim ayı sonrası olanlar emekli olmaya başladıklarında çalışma hayatına devam edemiyor. Etmeleri halinde emekli maaşları kesiliyor. Bu durumda emekli maaşları kesilmesin diye emekliler kaçak ve kayıt dışı çalışmaya yöneliyor. SGDP primi yatmadığından dolayı bu yasanın SGK’yı ciddi zarara uğrattığı ifade ediliyor.

2008 ÖNCESİ OLANLAR İÇİN BİR SORUN YOK

2008 öncesi sigorta başlangıcı olanlar ise emeklilik sonrası SGDP primi ödeyerek çalışmaya devam edebiliyor. Bu durum emekliler arasında adaletsizlik ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturuyor.

Yaş haddinden ve sağlık sorunlarından emekli olmaya başlayan binlerce kişi bu mağduriyetin giderilmesini 2008 sonrasının da öncesi gibi eşit şekilde çalışabilmesini talep ediyor. Vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ve SGK müdürlüğünün bu mağduriyetin gidermesini bekliyorlar. Yine tecrübeli ve deneyimli kişilerin emeklilik sonrası iş hayatında olması da iş dünyası başarısı açısından önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.

Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi
Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

Ekonomi

Canlı yayında tarih verdi! SGK Başuzmanından dikkat çeken emekli zammı kulisi

2027 Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı en güçlü zam ihtimalini açıkladı
2027 Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı en güçlü zam ihtimalini açıkladı

Ekonomi

2027 Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı en güçlü zam ihtimalini açıkladı

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Silinen Bağ-Kur günlerini ihya etmenin yolu
Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Silinen Bağ-Kur günlerini ihya etmenin yolu

Ekonomi

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Silinen Bağ-Kur günlerini ihya etmenin yolu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23