Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Silinen Bağ-Kur günlerini ihya etmenin yolu

Cevap: İki ölüm aylığı bağlanması ayrıcalıklı bir konu. Bu nedenle iki aylık alma hususu tam olarak bilinemiyor. İki aylık bağlanmasını, babadan ve anneden iki aylık bağlanması ile kocadan ve babadan/anneden iki aylık bağlanması olarak farklı biçimde irdelememiz gerekiyor. Ölen anne ve baba üzerinden aylık bağlanması bakımından; ölen baba ve anne eğer Emekli Sandığı emeklisi ise yetim çocuğa iki aylık ödenmiyor. Ancak sigorta statüleri farklı ise yetim çocuğa iki aylık da bağlanıyor. Ölenin birinin sigorta statüsü Emekli Sandığı diğerinin sigorta statüsü SSK veya Bağ-Kur ise bu halde iki aylık da hisse üzerinden ve tam olarak ödeniyor. Ölenlerden birinin sigorta statüsü SSK ve diğerinin sigorta statüsü Bağ-Kur ise yahut ikisinin de sigorta statüsü SSK veya ikisinin de sigorta statüsü de Bağ-Kur ise iki aylık bağlanıyor. Bu durumda yüksek olan aylık tam düşük olan aylık ise yarım ödeniyor. Ölen koca ve baba/anne üzerinden aylık bağlanması bakımından; Ölen kocanın veya babanın sigorta statüleri farklı ve bu statülerden birisi Emekli Sandığı ise iki aylık da hisse üzerinden ve tam olarak ödeniyor. Bu kombinasyon, Emekli Sandığı-SSK veya Emekli Sandığı Bağ-Kur kombinasyonudur. Yanı sıra ölen kocanın ve babanın sigorta statüleri, birisi SSK ve diğeri Bağ-Kur ise kocanın ölüm tarihi yani dul aylığının bağlanma tarihi 1 Ekim 2008 öncesi ise iki aylık bağlanıyor ve hisse üzerinden ve tam olarak ödeniyor. Yine ölen kocanın ve babanın sigorta statüleri, birisi SSK ve diğeri Bağ-Kur olmakla birlikte kocanın ölüm tarihi 1 Ekim 2008 sonrası ise iki aylık bağlanmıyor. Yine genel kurak olarak hem baba hem koca sigorta statüsü aynı ise yani Emekli Sandığı- Emekli Sandığı veya SSK-SSK ya da BağKur- BağKur kombinasyonu ise iki aylık ödenmiyor. Bu açıklamalar ışığında hem kocadan hem de anneden/babadan aylık alma hakkı bulunanlardan sadece bir aylık almaya hakkı bulunanların menfaatlerine uygun olan aylığın bağlanmasını talep etmeleri menfaatlerine olacak. Örneğin; kocası 1 Ekim 2008 sonrası ölen ve kocası, annesi ve babası SSK statüsünde olan dul eş için ekonomik olan seçenek kocadan tek aylığı talep edilmesi yerine anne ve babadan yüksek olan tam düşük olan yarım ödenen aylığın talep edilmesi ekonomik seçim olabilecektir.