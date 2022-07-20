20.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمٖينَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur; çünkü Allah’ın, hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur."

(Ankebût Suresi - 6) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyetten anlaşıldığına göre insanlar bir kere gönülden niyet edip karar vererek hayırlı işlere, üstün gayretlere giriştiler mi artık Allah’ın yardım ve desteği de onlarla olur ve bu sayede üstesinden gelemeyecekleri kadar ağır gibi görünen işleri bile başarabilirler, ulaşılamaz zannedilen hedeflere ulaşabilirler. Bu gerçeğe sûrenin son âyetinde de yer verilecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 254-255







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda kim benim yolumu takip ederse, onun için yüz şehit sevabı verilir.”



(Beğavi, Mesabihu’s-Sunne, I, 40, no: 130; el-Munavi, Feyzu’l-Kadir, VI, 261. no: 9171-9172)



AÇIKLAMASI:



Hadisten murat bir bütün olarak Hazreti Peygamber (asm)'in sünneti iken, bazen sanki bir tek sünneti yapmak yüz şehit sevabı kazandırır, zannedilmektedir. Böyle bir anlayış, hadisin ifade ettiği manaya muhaliftir. Dinin ortaya koyduğu düsturlara terstir. Söz gelimi misvak kullanan biri, sırf bu hareketinden dolayı yüz şehit sevabı alamaz. Ancak bir bütün olarak Sünnet-i Seniyyeyi rehber yapan kimseler hadiste belirtilen ecri alırlar.

Sözün özü “Bir sünnete uymak” ile “Sünnete uymak” çok farklı şeylerdir.

Sünnetleri uygulayan her kişi kendi derecesine göre yüz şehidin sevabını alır.