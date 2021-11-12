2006'da solakların safında projeye itiraz etmişti! Fatih Altaylı: İstanbul'a şahane bir proje

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dönemin Sabah gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni iken karşı çıktığı, yaptırılmaması için çok sayıda dava açılan Galataport'u yazdı. Altaylı, kendisi de dahil tüm muhalif çevrelerin "yaptırmayız" çabalarına rağmen, AK Parti'nin ısrarlı projesi ile yeniden İstanbullu'ya kazandırılan Galataport'u ziyaret ettiğini söyleyerek, "İstanbul'a şahane bir hediye." dedi.

'Davalar açıldı, iş yıllarca durdu'

Yazısına, "Geçenlerde Galataport’a gittim." diyerek başlayan Fatih Altaylı, "Neredeyse 150 yılı aşkın süredir İstanbulluların erişimine kapalı İstanbul’un Karaköy ve Salı pazarı arasındaki sahile. Hatırlayacaksınız, 2006 yılında burası özelleştirmeye çıkarıldı. Sami Ofer adlı bir İsrailli işadamı neredeyse bedavaya burayı aldı. O zaman benim başında bulunduğum gazete bu satışa büyük tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.

Galataport'a birçok dava açıldığını vurgulayan Altaylı, " Davalar açıldı, iş yıllarca durdu, sonunda davalar bitti, inşaat başladı ve Galataport geçen hafta açıldı. Ben de gezmeye gittim." dedi.

Altaylı, Galataport'u över öve bitiremedi:

"Çok akıllıca yapılan, müthiş bir yer olmuş. Her şeyden önemlisi yaklaşık 1,5 kilometrelik bir sahil şeridi 150 yıl sonra halka açılmış. Müthiş bir teknoloji kullanılarak, limana inip kalkan bir zemin uygulanmış ve gemiler yanaştığı anda, geminin yanaştığı kadar bölümünde zemin yükselerek gümrüklü bölgeyi halka kapatıyor ama sahilin geri kalanı halka açık oluyor."