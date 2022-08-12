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Dünya 2003'ten bu yana en yüksek seviyede! Fransa'da rekor kırıldı
Dünya

2003'ten bu yana en yüksek seviyede! Fransa'da rekor kırıldı

Orman yangılarıyla mücadele eden Fransa'da, şu ana kadar 7 bin 400 hektar kül olurken, ülkede en yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:24:00 -
2003'ten bu yana en yüksek seviyede! Fransa'da rekor kırıldı

Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 7 bin 400 hektar alan kül olurken, alevlerle mücadele sürüyor.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangınıyla mücadele Almanya, Romanya ve Yunanistan’dan gelen ekiplerle 3. gününde sürüyor. Yangında şu ana kadar 7 bin 400 hektarlık yeşil alan küle döndü. Yetkililer yüksek sıcaklık ve artan kuraklığın ülkenin güneybatısında yeni yangınlara yol açma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. Fransa’nın meteoroloji servisi de güneybatı bölgesinde sıcaklığın 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti. Yangın nedeniyle 10 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

En yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldı

Avrupa Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Fransa’nın kayıtların tutulmaya başladığı 2003’ten bu yana ülkede haziran-ağustos ayları arasında orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. CAMS görevlisi Mark Parrington, "Sıcak hava dalgası Fransa’nın güneybatısındaki ve İber Yarımadası’ndaki yangınları şiddetlendirdiği için orman yangınlarının sayısındaki artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonları izliyoruz" dedi.

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