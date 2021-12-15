2003'te 'genç subaylar tedirgin' diye manşet atmıştı! Mustafa Balbay'ın darbeciliği tekrar nüksetti

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Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Habertürk TV canlı yayınında Kübra Par'a konuk oldu. 2003 yılında, "Genç subaylar tedirgin" manşetini atan Balbay'ın darbecilik hevesi yeniden nüksetti.

"Ekonomik kriz" çığırtkanlığını bir adım öteye taşıyan Balbay, toplumda "Devlet her şeye el koyar mı? Yakın gelecekte daha kötü olur mu?" korkularının olduğunu öne sürdü.

Balbay, iktidarı şu ifadlerle hedef aldı:

"Yakın geçmişe kadar, 'yalan söylüyorlar, tablo çok net, önümüğzü görüyoruz' gibi şeyler söylüyorlardı.

Bugünkü tablo ne? Numan Kurtulmu, 'Olumsuzlukları düzeltmeye çalışıyoruz' diyor. Sayın Nebati de 'bu sistem tutmazsa üzülürüm' diyor."

Balbay'ın hafızalara kazınan o "darbe" imalı manşeti